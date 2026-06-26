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愛爾麗偷拍案移審 新北院裁定常如山等3人繼續羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

醫美集團愛爾麗偷拍案，檢方昨起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、監視器設備商謝金亨與其妻兒及公司會計蔡怡貞共7人。由於常、張、謝3人在押，全案上午移審新北地方法院，法官下午召開不公開審理的接押庭，庭後裁定3人繼續羈押禁見。

檢方昨起訴常如山等人時，分別對常求處14年以上，劉13年以上，張12年以上，謝、蔡2人9年以上重刑。上午移審時，常如山混在其他自看守所押解來的他案被告中，面色凝重、不發一語。

由於偷拍案所涉為刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及違反個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像等罪，事涉大量成年及未成年被害人極為隱私的性影像，法官在閱卷後決定接押庭以不公開方式進行審理。

檢方昨起訴時指出，身為「醫美教父」的常如山等人，今年5月初在愛爾麗偷拍一事於網路延燒後，共謀自北到南、馬不停蹄地趕赴各分店，拆除偽裝型監視器及主機，積極湮滅、隱匿涉案事證，且於偵查中互相推諉，因此在法院延押庭中，3人所涉為重罪，且有串、滅證和逃亡之虞的羈押要件並未消失。

愛爾麗集團總裁常如山涉在診間裝針孔偷拍病患遭訴，在押的常如山今天移審新北地院，法官裁定繼續羈押禁見。記者潘俊宏／攝影
愛爾麗集團總裁常如山涉在診間裝針孔偷拍病患遭訴，在押的常如山今天移審新北地院，法官裁定繼續羈押禁見。記者潘俊宏／攝影

愛爾麗偷拍案今移審新北地院，法官在延押庭後裁定將總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、監視器設備商謝金亨（左）繼續羈押。圖／聯合報系資料照片
愛爾麗偷拍案今移審新北地院，法官在延押庭後裁定將總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、監視器設備商謝金亨（左）繼續羈押。圖／聯合報系資料照片

愛爾麗 偷拍 常如山

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