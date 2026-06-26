快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

照服員餵稀飯不慎致腦麻兒嗆噎不治 彰院判刑4月

中央社／ 彰化26日電

黎女在員林一間護理之家擔任照服員，幫腦麻兒餵食稀飯時造成腦麻兒嗆噎，引發缺氧性腦病變與吸入性肺炎，住院十多天後身亡，家屬不滿報警處理，彰化地院今天判刑4月。

根據彰化地方法院公布的刑事判決書，黎女在員林市一間護理之家擔任照顧服務員，民國114年8月在護理之家照顧腦麻兒時，餵食稀飯沒有注意到前一口稀飯是否已完全吞嚥，立即接續餵食第二口，造成腦麻兒嗆噎，送醫急救治療。

判決書指出，腦麻兒住院十多天後，因缺氧性腦病變及吸入性肺炎身亡，家屬不滿報警處理，檢方提起公訴；彰化地院審理此案時，黎女坦承未確實遵循餵食程序，辯稱因繁忙而疏忽，強調絕無惡意。

法院勘驗監視畫面後認為，被告雖有未確認吞嚥、未全程觀察等明顯疏失，但無仇怨或加害動機，也沒有強行灌食、阻止急救等惡劣情節，且其他照護員提醒後即時呼救，不構成殺人罪。

法官認為，被告為照顧服務員，具備照護知識及經驗，竟因疏失導致被害人死亡，審酌被害人死亡，訴訟參與人驟失至親，其悲痛及求償心情都可理解，不過量刑仍應綜合被告犯罪情節、過失程度、犯後態度等，依刑法過失致人於死罪，判有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可上訴。

員林 照服員 吸入性肺炎

延伸閱讀

NONO涉性侵判無罪！ 士檢上訴指原審「判決不備理由」違法

出租兩提款卡當詐團人頭戶獲酬60萬元 願賠償被害人換輕判

81歲老人扶67歲殘疾婦摔死…法院認定見義勇為 家屬獲賠2萬元

臨時工當車手21人受害被詐117萬元 遭判刑4年

相關新聞

餵食多重身障少年致死願連帶賠120萬元 外籍照服員判4月徒刑

黎姓越南照顧服員去年6月餵機構內身障者吃晚餐，未確認身障者完全吞下，接著餵食第二口，造成身障者因嗆噎導致吸入性肺炎，終因中樞神經與呼吸器官衰竭死亡。彰化地方法院審結，依過失致人於死罪判處黎姓照服員有期徒刑4月。可上訴。

進口中國大陸製香品標示MIT 嘉義香料廠負責人被起訴

嘉義縣竹崎鄉一間香料公司從中國大陸、越南及印尼等地進口祭祀香品，卻被檢警查獲外盒標示「MADE IN TAIWAN」字樣，涉嫌以不實產地誤導消費者。嘉義地檢署偵查後認定，56歲陳姓負責人涉嫌違反刑法商品虛偽標記罪，依法提起公訴，聲請沒收扣案祭祀香品。

八仙塵爆／長期怠於執行職務 觀光署、新北市府國賠2100萬理由曝光！

八仙塵爆發生至今將滿11年，死者家屬向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審家屬均敗訴，更一審逆轉判觀光署、新北市府應賠償7名家屬各300萬元，合計2100萬元，最高法院今駁回上訴，全案確定。

雄院「取暖法官」送懲戒 張浩銘盼申誡或罰2月以下薪水

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處調查資安戳破謊言。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭，建議罰6個月月俸。職務法庭今辯論終結，張盼只判「申誡」，若要罰俸，希望總額為「2個月以下」，並說「會繼續做好我的審判工作」。

吳釗燮前助理何仁傑涉共諜逆轉判無罪 高檢署將提上訴

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被中共吸收，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，刺探蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審均被法院重判，台灣高等法院二審逆轉改判何仁傑無罪。國民黨立院黨團舉行記者會，請高院公開完整判決理由；台灣高檢署表示，檢方將研議何仁傑無罪提起上訴，其餘被告部分，待收到判決後均研議提上訴。

台中人倫悲劇...婦長期照顧臥床病夫 兒子幫輕生...涉加工自殺起訴

台中驚傳人倫悲劇，蔡姓男子一家經濟狀況窘迫，其林姓母親長期照顧臥病在床的先生心情低落，蔡男見媽媽辛苦也不忍，今年3月在母親囑託下讓她輕生，檢警發現蔡幫買刀子、金紙，檢方偵結依加工自殺罪嫌起訴蔡，全案將由國民法官審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。