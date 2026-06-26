照服員餵稀飯不慎致腦麻兒嗆噎不治 彰院判刑4月

黎女在員林一間護理之家擔任照服員，幫腦麻兒餵食稀飯時造成腦麻兒嗆噎，引發缺氧性腦病變與吸入性肺炎，住院十多天後身亡，家屬不滿報警處理，彰化地院今天判刑4月。

根據彰化地方法院公布的刑事判決書，黎女在員林市一間護理之家擔任照顧服務員，民國114年8月在護理之家照顧腦麻兒時，餵食稀飯沒有注意到前一口稀飯是否已完全吞嚥，立即接續餵食第二口，造成腦麻兒嗆噎，送醫急救治療。

判決書指出，腦麻兒住院十多天後，因缺氧性腦病變及吸入性肺炎身亡，家屬不滿報警處理，檢方提起公訴；彰化地院審理此案時，黎女坦承未確實遵循餵食程序，辯稱因繁忙而疏忽，強調絕無惡意。

法院勘驗監視畫面後認為，被告雖有未確認吞嚥、未全程觀察等明顯疏失，但無仇怨或加害動機，也沒有強行灌食、阻止急救等惡劣情節，且其他照護員提醒後即時呼救，不構成殺人罪。

法官認為，被告為照顧服務員，具備照護知識及經驗，竟因疏失導致被害人死亡，審酌被害人死亡，訴訟參與人驟失至親，其悲痛及求償心情都可理解，不過量刑仍應綜合被告犯罪情節、過失程度、犯後態度等，依刑法過失致人於死罪，判有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可上訴。