八仙塵爆／長期怠於執行職務 觀光署、新北市府國賠2100萬理由曝光！

八仙塵爆發生至今將滿11年，死者家屬向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審家屬均敗訴，更一審逆轉判觀光署、新北市府應賠償7名家屬各300萬元，合計2100萬元，最高法院今駁回上訴，全案確定。

最高法院指出，公務員怠於執行職務，若是導致人民置身文明社會中所不應存在危險的關鍵因素，或大幅增加人民自由或權利有受侵害的危險，危險終轉為實害者，就應該認定公務員息於執行職務與損害間有因果關係，縱使有自然災害、被害人自己或第三人行為介入等共同原因，也不影響因果關係的存在。

判決指出，更一審認定「快樂大堡礁」是未經核准擅自經營的違建設施，有開放供遊客使用。觀光署2006年起即知八仙樂園營業面積逾核准面積2倍以上，園區內有未取得執照的違規遊樂設施，長期未依觀光發展條例規定裁處罰款、處分定期停止營業、廢棄營業執照等，防止違規設施造成危險。

最高院指出，新北市政府知悉樂園內有違法設施，卻未落實要求八仙公司改善缺失，並採限期改善、未經複檢前不得使用或陳報觀光署等，任由違建設施繼續存在；又明知「快樂大堡礁」非供農業使用，卻未依都市計劃法規定裁處罰鍰並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀，也沒有依建築法規定處以罰鍰並勒令停用，長期容任違建設施存在，因時間經過對使用者生命、身體及財產逐年遞增使用上危險。

判決指出，塵爆事故發生，雖直接肇因是粉塵遇熱源發生爆燃，但觀光署、新北市府長期怠於執行職務，使違建設施持續存在，並因八仙公司非法分租，使瑞博公司可以舉辦派對，也均為塵爆事故發生的原因，觀光署、新北市府怠於執行職務與塵爆間有因果關係，更一審判決無違誤。

最高院也認為，樂園違建設施會造成使用者生命、身體及財產危險，民眾不經建管、消防、衛生、環保、觀光安全等主管機關檢查並公告，根本無從得知，難以認定被害人參加派對是「自甘冒險」的行為，並沒有過失。

瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4千多張門票。2015年6月27日晚間8時32分，活動尾聲時，舞台前方空中、地面卻發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷。

罹難者父母蘇進法等16人提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一審認定塵爆是偶發的獨立事件，駁回家屬請求；其中9名家屬提上訴，請求賠償3000萬元，但二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍判家屬敗訴。

7名家屬不服上訴第三審，請求賠償2400萬元，最高法院廢棄判決發回更審。高院更一審認為，若觀光署、新北市政府在塵爆發生前就裁處罰鍰、要求停業、廢照、勒令拆除「快樂大堡礁」，則瑞博公司也無從承租場地，塵爆也不會發生，判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元精神慰撫金，共計2100萬元。