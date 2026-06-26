進口中國大陸製香品標示MIT 嘉義香料廠負責人被起訴

嘉義縣竹崎鄉一間香料公司從中國大陸、越南及印尼等地進口祭祀香品，卻被檢警查獲外盒標示「MADE IN TAIWAN」字樣，涉嫌以不實產地誤導消費者。嘉義地檢署偵查後認定，56歲陳姓負責人涉嫌違反刑法商品虛偽標記罪，依法提起公訴，聲請沒收扣案祭祀香品。

嘉檢表示，56歲陳姓男子為嘉義縣一家香料公司負責人，去年6月11日委託報關公司，以香料廠名義向財政部關務署高雄關報運，進口一批中國產製祭祀香品，在報單中93箱元寶香塔，其中60箱外盒印有MADE IN TAIWAN不實產地字樣，欲誤導消費者香品為台灣製造。

陳男到案後坦承進口相關貨品，但否認涉有不法，辯稱貨品是向中國大陸廠商訂購製作，相關標示並非由他印製，且業界普遍知道此類商品多由中國大陸生產。不過檢方根據進口報單、發票、裝箱單、貨物照片及海關查驗紀錄等證據，認定其說法不足採信。

檢方指出，陳男明知商品產地為中國大陸，卻仍以標示台灣製造方式輸入販售，涉犯刑法商品虛偽標記罪嫌，且認定陳男與中國大陸製造商間具有犯意聯絡及行為分擔，屬共同正犯。依刑法第255條第1項商品虛偽標記罪嫌提起公訴，並聲請沒收扣案祭祀香品。