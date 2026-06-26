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調查局人事異動 顏成安調陞調查局副局長
法務部調查局今天發布最新人事異動，鑑識科學處處長顏成安調陞調查局副局長；資通安全處處長張尤仁調陞主任秘書。調查局表示，本次異動共9人，將於今年7月16日到職。
調查局今天發布「115年法務部調查局簡任職務異動名單」，鑑識科學處處長顏成安調陞副局長；資通安全處處長張尤仁調陞主任秘書；資通安全處副處長鄭健行調陞資通安全處處長；鑑識科學處副處長張絹慧調陞鑑識科學處處長。
據發布，總務處副處長翟海平調陞總務處處長；總務處副處長劉怡聖調陞主任秘書室局專門委員；總務處簡任秘書葉仁傑代理該處副處長職務；公共事務室簡任秘書呂順正調任公共事務室主任；督察處專門委員李泰炫調任督察處宜蘭縣駐區督察。
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