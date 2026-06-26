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雄院「取暖法官」送懲戒 張浩銘盼申誡或罰2月以下薪水

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處調查資安戳破謊言。法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭，建議罰6個月月俸。職務法庭今辯論終結，張盼只判「申誡」，若要罰俸，希望總額為「2個月以下」，並說「會繼續做好我的審判工作」。

張浩銘在最後陳述時表示，事發後經過司法院資訊處長、雄院院長、行政庭長與很多法官的教導，這件事他才能「支撐到現在」。

張浩銘曾擔任律師，2024年12月23日派任高雄地院候補法官。本案源於去年3月10日，張以雙親扶養、醫療上有特別需要，向司法院申請優先調動至新北地院，但新北地院召開法官會議後，決議不同意張申請調動。

張浩銘不滿，同年5月27日晚間透過VPN院外連線，以暱稱「不吐不快」在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」的貼文。貼文內容提及「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意，席間還有學長姐表示乙法院是艱困法院，某法官的情況不適合來」、「變向（相）的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

貼文一出惹議，為了平息風波，張於同年6月4日下午致電司法院資訊處，稱法官論壇的貼文不是他發的，請求刪文，又發電子郵件表示「經院內查詢發現該篇文章從我帳號發文，但並非我本人發文，此發文造成我的困擾，請求協助刪除下列時間、暱稱作者之發文」。

張浩銘又向資訊處表示，高雄地院資訊室已在查是誰盜用帳號、啟動資安調查等。資訊處獲報，認為法官帳號被盜屬第一級資通安全事件，立即啟動調查，並確認貼文確實是張的IP發出，且雄院資訊室未接獲啟動調查的通知。

紙包不住火，張浩銘緊急致電、寄電子郵件至資訊處道歉。

法評會認為，張向資訊處謊稱帳號遭盜用，與刑法未指定犯人的誣告罪「僅有一線之隔」，且事後一再否認有向資訊處表示「帳號遭盜用」，明顯思慮不周且言行不檢，違反法官倫理規範規定且情節重大。

職務法庭第一審由審判長黃梅月、法官林彥君、楊智勝與參審員盛子龍、李淑君組成，審理的爭點為張浩銘是否有懲戒必要？是否損及司法形象？究竟是沒真誠面對錯誤還是「誤會」？媒體報導是否可歸責於張等，以及懲處形式何者為當。

今言詞辯論時，張浩銘請庭上參酌他擔任過律師、公職，品行經過調查，並質疑職務評定與職務法庭的懲戒有雙重評價的疑義。

司法院代表任德昌表示，職務評定與懲戒分屬不同制度，規範目的不同，不具同質性，職務評定看的是年度中的學識能力、品德操守、敬業精神、裁判品質等，綜合評價，作為晉級、核發獎金的依據。不過張抱怨，他收到的職務評定內容就是記載因為本事件而「未達良好」，並不是聚焦他的學識能力、辦案品質。

張浩銘表示，對於自己的行為造成司法圈的困擾，感到「很抱歉」。審判長諭知7月15日宣判。

高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處啟動資安調查，東窗事發。職務法庭今辯論終結，張希望只處分他「申誡」，若要罰俸，希望總額為「2個月以下」。記者王宏舜／攝影
高雄地院法官張浩銘請求調動不成，在法官論壇匿名發文「取暖」反遭砲轟，他向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處啟動資安調查，東窗事發。職務法庭今辯論終結，張希望只處分他「申誡」，若要罰俸，希望總額為「2個月以下」。記者王宏舜／攝影

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