吳釗燮前助理何仁傑涉共諜逆轉判無罪 高檢署將提上訴

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被中共吸收，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，刺探蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審均被法院重判，台灣高等法院二審逆轉改判何仁傑無罪。國民黨立院黨團舉行記者會，請高院公開完整判決理由；台灣高檢署表示，檢方將研議何仁傑無罪提起上訴，其餘被告部分，待收到判決後均研議提上訴。

多名民進黨黨工、助理涉共諜，一審依違反國家機密保護法等罪判黃取榮10年、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年。高院昨改判何無罪、黃改判6年、邱5年、吳3年徒刑。

檢方起訴，黃取榮赴大陸經商，結識中央軍委會情報人員被吸收為共諜，2017年介紹邱世元接觸情工人員、當下線，在台物色、接觸、吸收國人，刺探、收集政府機關機敏資料。

2023年，何仁傑利用確認外交部長行程、業務人員向部長報告，抑或私下查看資料機會，蒐集台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等機密，再交付黃取榮；黃取榮混和公開資料和秘密及機密資料，撰寫成分析報告，以加密軟體傳送給中共情工人員，一審重判何仁傑8年2月徒刑，二審逆轉改判無罪。

國民黨團書記長林沛祥表示，在野黨尊重司法，但不代表司法不能接受人民檢驗；相信司法，不代表司法可以不用向人民說明。針對昨日法院二審判決結果，民眾質疑是國安的標準變了？還是司法對國安的標準變了？