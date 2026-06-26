八仙塵爆11周年！ 法院判觀光署、新北市府要國賠2100萬元確定

八仙樂園11年前發生粉塵爆炸燃燒意外，多人身陷火海，罹難者家屬提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一、二審家屬均判訴，更一審逆轉判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元，共計2100萬元，最高法院今駁回上訴，全案確定。

瑞博國際整合行銷公司和八仙樂園簽約，租用「歡樂海岸」、「快樂大堡礁」區域開趴，以噴灑色粉當噱頭，賣出4千多張門票。2015年6月27日晚間8時32分，活動尾聲時，舞台前方空中、地面卻發生塵燃意外，造成15人死亡、逾400人受傷，塵燃事件震驚社會，駭人的搶救畫面深烙國人腦海。

罹難者父母蘇進法等16人提告向交通部觀光署、新北市政府、內政部消防署請求國家賠償1億2000萬元，一審認定塵爆是偶發的獨立事件，駁回家屬請求；其中9名家屬提上訴，請求賠償3000萬元，但二審也認定事故主因是舞台人員操作釀災，非欠缺水域遊樂安全性，仍判家屬敗訴。

7名家屬不服上訴第三審，請求賠償2400萬元，最高法院廢棄判決發回更審。高院更一審認為，觀光署知悉八仙樂園內「快樂大堡礁」等設施未取得雜項使用執照，且歷次檢查也知道八仙樂園有將違建設施開放給遊客使用，卻未裁處罰鍰、處分定期停止營業或廢止營業執照，要求八仙公司改善，長期放任違法狀態。

另外，新北市政府公務員已知悉八仙樂園內有未取得使用執照的設施，但從自2009年至2014年歷次考核，僅重覆記載「現場勘查禁止使用標誌尚稱明顯」、「水上遊樂設施尚未開放使用」等語，未落實督導八仙公司缺失，任由「快樂大堡礁」等違法設施存在，也有過失怠於執行職務。

更一審指出，「快樂大堡礁」的土地依法只能農用，且「快樂大堡礁」未曾取得雜項執照即擅自建造及使用，但新北市政府城鄉發展局、工務局人員未依法開罰並勒令拆除、停止使用，也怠於執行職務。

判決認為，若觀光署、新北市政府在塵爆發生前就裁處罰鍰、要求停業、廢照、勒令拆除「快樂大堡礁」，則呂忠吉的瑞博公司也無從向八仙公司承租違建場地，塵爆也不會發生，觀光署、新北市政府怠於執行職務，與塵爆發生之間有因果關係，審酌後判觀光署、新北市政府應賠償7名家屬各300萬元精神慰撫金，共計2100萬元。