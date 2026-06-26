剴剴案居托中心訪視人員林心慈涉偽造 北市社會局：現已離職

「剴剴」遭保母姊妹虐死，北市文山區居家托育服務中心訪視人員林心慈與兒福社工陳尚潔的訪視照片僅差1日，卻對剴剴額頭上的大片瘀青記載不同。社會局說，林非社工，而是居托中心訪視人員，目前已離職；事發後，社會局第一時間啟動調查，對林的說法有疑義而移請北檢偵辦。

社會局今表示，文山區居家托育服務中心訪視人員林心慈因涉嫌偽造文書遭起訴一案，林員目前已離職，非北市居家托育服務中心訪視人員。剴剴事件發生後，社會局第一時間即啟動內部調查，並配合檢調提供所有訪視紀錄、相關指引等資料。

社會局說，就訪視紀錄疑義部分，去年5月7日召開外部專家學者會議。會中因對林姓訪視人員所陳述2023年9月26日的訪視日期存有疑義，為釐清實際訪視時間、兒童受傷時間序及相關事實，移請北檢依法偵辦。

社會局強調，社會局不待司法調查結果，已於今年初訂定北市居家托育服務中心訪視人員公出訪視管理原則，建立公出申請、打卡及抽案查核等管理機制，要求訪視人員落實填報公出單及打卡，並要求中心督導確實掌握訪視人員公出情形，定期以公出單、出勤紀錄及訪視資料相互勾稽，確認資料是否相符。

社會局說，將持續強化抽查作業，並精進訪視管理及訪視紀錄品質，提升居家托育訪視制度之管理效能。