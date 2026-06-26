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進口中國製香品冒充MIT 嘉義縣香料廠業者起訴

中央社／ 嘉義26日電

嘉義縣某香料廠負責人陳姓男子被控自中國訂購祭祀香品，其中香塔包裝外盒虛偽標記MIT（台灣製造）字樣；案經查驗發現移送偵辦，嘉檢偵結，依妨害農工商罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，57歲陳男為某香料廠負責人，平日經營自中國、越南及印尼等地進口製香原料與祭祀用品來台販售。

嘉檢表示，陳男於去年6月11日委託不知情報關公司，以香料廠名義向財政部關務署高雄關報運進口一批中國產製祭祀香品，在報單中93箱香塔，其中60箱外盒印有MADE IN TAIWAN不實原產地字樣，欲以此方式使消費者誤認所販賣祭祀香品為台灣製造。

嘉檢指出，案經法務部調查局航業調查處移送偵辦，陳男坦承於上述時間、地點將祭祀香品輸入台灣事實，惟否認有任何虛偽標記犯行。

嘉檢表示，陳男辯稱這批祭祀香品確實是向大陸人「夏雨」訂購與製作，不過，陳男並無法提出證明MIT字樣為「夏雨」自行印製。

嘉檢認為陳男虛偽標記產地、企圖誤導消費者，犯罪事實明確，因此，依妨害農工商罪嫌起訴。

嘉義 MIT

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