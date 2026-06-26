【重磅快評】洗白總統府 高院辦共諜像辯護律師

總統府共諜案經高院二審宣判，三人減輕刑度，主嫌黃取榮刑期從十年減為六年，國安會秘書長吳釗燮秘書甚至從八年兩個月逆轉為無罪。高院法官不惜打臉檢調與一審法官，賣力為共諜辯護，讓總統府與國安會免於政治問責。法官如此用心良苦，賴總統可以放手潑紅漆打選戰了。

諷刺的是，總統府共諜案是去年「綠營國會助理共諜案」的衍生案，該案至今尚未偵結起訴，主嫌盛礎纓被台北地檢署諭令20萬元交保，便無下文。此人是民進黨重點裁培外交人才，曾任前立院院長游錫堃機要；2019年被中共情治單位吸收，潛伏黨內長達六年。檢方偵查時，意外牽出總統府共諜案。衍生案被輕判，主案石沉大海，賴政府是將共諜案「化整為零」，以便繼續指控在野黨「中共同路人」嗎？

去年盛案與總統府共諜案接連爆發，賴清德在民進黨中常會表示，為私利出賣國人的行為，應受法律最嚴厲制裁。但司法一年多來辦共諜「大事化小，小事化無」，證明賴總統的「最嚴厲制裁」不敵民進黨證，黨證有如共諜護身符。

高院二審「為共諜辯護」斧鑿斑斑。最明顯的例子是，法官認為黨工黃取榮受中共情工吸收發展下線，但四度執行刺探的下線黨工邱世元，有三次是「私人探詢」，沒證據顯示是「中共指示黃取榮委由邱世元，去刺探賴清德辦公室諮議吳尚雨」。所以邱吳無法形成共犯關係，這三次「私人探詢」不算犯罪。

高院法官「明察秋毫」，硬是替綠共掰出一線生機。四次有三次沒中共指示的證據，所以改為輕判。但在另段文字裡，法官又說黃、邱明知與其聯繫者是中共情工人員，仍長期使用特定通訊軟體與對方接洽，並「按指示」配合中共窺刺我政府涉外事務，以取得工作報酬，應嚴懲不貸。法官前言不對後語，大腦是長在腰下嗎？

更荒謬的是吳釗燮機要何仁傑改判無罪。二審法官以何負責的日常業務無涉機敏文件，並以黃取榮、邱世元與中共情工對話有膨風，提供中共關於何的個人資料有誤，認定何是「虛構的共諜」，黃邱請領經費的人頭。但二審法官只採信有利何的證據，這是指認檢調與一審法官濫訴羅織，入人於罪嗎？何仁傑一審被判八年十兩個月重罪，僅次於主嫌黃取榮的十年，二審竟重獲「清白」。高院二審法官保全了吳釗燮和國安會的體面，卻再次犧牲檢調和高院的公信力。誰還會相信司法辦匪諜是為國安，而非為政治服務？

法官聲稱要嚴懲不貸，卻扮演被告律師角色。令人想到台南議長賄選、光電弊案裡，法官替被告辯護、切割的脫困套路。法官連認定收受中共工作所得金額，都大打折扣到一審認定的十分之一。高院法官費力漂白綠共，欲蓋彌彰呈現出「虛構的清白」。