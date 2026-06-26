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法務部檢審會公布「二專生」名單 一審調二審6人上榜

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

全國一審檢察官調升俗稱「二專生」的二審檢察署辦事，台灣高檢署今年開出6名缺額，法務部檢察官人事審議委員會今審議通過台北地檢署王貞元等6人名單。

名單包括：

1.台南高分檢署林慧美（台南地檢署，39期），林偵辦多起重大案件。

2.高雄高分檢署朱婉琦（高雄地檢署，39期），新冠疫情期間雄檢與橋檢成立聯合防疫處理小組，朱擔任召集人。

3.台灣高檢署蔡正傑（桃園地檢署，43期），蔡曾任桃檢公訴主任檢察官，參與多起案件公訴蒞庭論告。

4.台灣高檢署張姿倩（南投地檢署，46期），張偵辦過射擊協會槍枝外流案、水里殺人案、境外茶混充台茶食安案件、兒虐及重大性侵家暴案。

5.台灣高檢署王貞元（台北地檢署，48期），王曾任檢肅黑金專組檢察官，主導偵辦多起社會矚目案件，包含新店地政事務所人員涉嫌勾結土地開發業者洩漏個資的「台版地面師」案外案。

6.台中高分檢署溫雅惠（台中地檢署，48期），溫去年榮獲第13波安居緝毒專案有功人員。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 檢察官

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