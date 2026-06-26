法務部檢審會公布「二專生」名單 一審調二審6人上榜

台中驚傳人倫悲劇，蔡姓男子一家經濟狀況窘迫，其林姓母親長期照顧臥病在床的先生心情低落，蔡男見媽媽辛苦也不忍，今年3月在母親囑託下讓她輕生，檢警發現蔡幫買刀子、金紙，檢方偵結依加工自殺罪嫌起訴蔡，全案將由國民法官審理。

2026-06-26 15:37