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愛爾麗總裁常如山涉偷拍求重刑 下午4點開接押庭採不公開審理

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

醫美集團愛爾麗偷拍案，檢方昨起訴集團總裁常如山、總經理劉貞華、特助張元齡、監視器設備商謝金亨與其妻兒及公司蔡姓會計共七人。在押中的常、張、謝3人，上午已移審新北地方法院，法官將在下午4點開接押庭，同時採不公開審理。

檢方昨起訴常如山等人時，分別對常求處14年以上，劉13年以上，張12年以上，謝、蔡2人9年以上重刑。上午移審時，常如山混在其他自看守所押解來的他案被告中，面色凝重、不發一語。

由於偷拍案所涉為刑法無故攝錄性影像罪、無故竊錄他人身體隱私部位罪及違反個人資料保護法、兒童及少年性剝削防制條例拍攝兒少性影像等罪，事涉大量成年及未成年被害人極為隱私的性影像，法官閱卷後決定，下午接押庭將以不公開的方式審理。

愛爾麗集團總裁常如山因偷拍案被檢方認定共涉164罪，遭求處14年以上重刑並羈押，常如山今天上午移審新北地院。記者潘俊宏／攝影
愛爾麗集團總裁常如山因偷拍案被檢方認定共涉164罪，遭求處14年以上重刑並羈押，常如山今天上午移審新北地院。記者潘俊宏／攝影

偷拍 愛爾麗 常如山

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