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台中貴婦圈「家庭小精靈」竟是非法仲介集團 夫妻吸血移工賺黑心錢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓夫妻經營家政派工，專責派員到府清潔在高級住宅區頗有名氣，實際卻雇用多名失聯印尼籍移工當作「家庭小精靈」。移民署台中市專勤隊去年查獲，統計陳姓夫妻不法所得達350萬元，旗下移工收入低還常遭苛扣工資，全案移送33人，經檢方起訴。

台中市專勤隊指出，接獲檢舉調查發現陳姓夫妻為首的家政派工公司 「艾○○職人家政」 ，以「服務優、價格美」在台中高級住宅圈打響名號，但派遣的家政工竟都是印尼籍非法外來人口，專案小組2025年8月收網，查獲非法工作的失聯移工、逾期停留外僑，及非法仲介及雇主共33人。

專勤隊說，陳男利用曾任職仲介業務員之便，招募印尼籍女性失聯移工，並藉由互相介紹不斷壯大家政工數量，再成立清潔派工團隊。

陳男負責集中管理、安排住處及接送移工到宅服務，陳妻則在 Facebook 社團以「艾○○職人家政」名義張貼居家清潔服務廣告，並在接獲訂單後，負責安排行程。

專勤隊表示，陳姓夫妻主打媲美日本家政婦認真勤奮家事樣樣精通，且無不良犯罪紀錄的「家庭小精靈」到宅服務，屋主免在家屋子自動精細清潔完竣，其彈性、多元服務在台中高級住宅區間打響名號，廣受貴婦們的喜愛，連知名房仲也會固定訂購空屋打掃，或施工完峻細清打掃服務。

只是，這些他們以為是外籍配偶的 「家庭小精靈」 ，其實都是經同鄉口耳相傳加入的印尼籍失聯移工，而她們一身本領則來自擔任家庭看護工時習得的能力。

專勤隊卻發現，陳姓夫妻的家事服務單日收費2600元至2800元，移工實際僅獲得1000元至1300元，還可能被以工作表現不佳、不小心毀損馬桶等理由扣薪。

經統計，陳姓夫妻2年犯罪所得高達350萬多元，2人平時以百萬名車代步，反觀移工遭受不公平待遇，卻因自知身分非法，多數敢怒不敢言，被查獲後才吐實。

陳姓夫妻住處起獲行動電話、房屋租賃契約、估價單及名片等</p><!--9--><p> 犯罪證物圖／移民署台中市專勤隊提供
陳姓夫妻住處起獲行動電話、房屋租賃契約、估價單及名片等

犯罪證物圖／移民署台中市專勤隊提供

移民署在陳姓夫妻住處發現多名女性印尼籍失聯移工。圖／移民署台中市專勤隊提供
移民署在陳姓夫妻住處發現多名女性印尼籍失聯移工。圖／移民署台中市專勤隊提供

移民署在陳姓夫妻住處發現大量清潔用具。圖／移民署台中市專勤隊提供
移民署在陳姓夫妻住處發現大量清潔用具。圖／移民署台中市專勤隊提供

台中 移工

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