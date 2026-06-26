影視大亨王巍光提告資深藝人彭恰恰背信、恐嚇 4人均不起訴

資深藝人澎恰恰（本名彭高尚）因債務問題引發關注，2024年間與影視大亨王巍光發生發生合約糾紛，被控擅自擔任「阿吉仔」演唱會神秘嘉賓，甚至涉嫌傳訊恐嚇王巍光，挨告背信、業務侵占、發還股款及恐嚇等罪。台北地檢署今偵結，認定罪嫌不足，彭恰恰等4人均不起訴。

王巍光提告指控，2024年間他和彭恰恰及陳女3人共同出資各25萬元開設「光輝恰恰娛樂有限公司」經營大陸、港澳的娛樂事業，彭恰恰經紀權歸公司，由陳女的丈夫、兒子代表彭恰恰簽約，但彭恰恰涉背信，擅自擔任「阿吉仔」演唱會神秘嘉賓，又在廈門成立「恰恰百貨商行」，甚至因理念不合，直接扣掉花費，退還光輝恰恰娛樂的股金。

王巍光控訴，他寄存證信函後，彭恰恰在2024年9月用微信傳訊恫嚇他「什麼存證信還，那沒用！」、「那就衝著我來，檯面上的檯面下的都隨您」、「我用必要的方式解決！」，讓他心生畏懼。

檢方認為，彭恰恰基於情意相挺，無償在演唱會上台與阿吉仔互動1首歌，且自掏腰包機票費；彭恰恰等4人與王巍光終止合作關係後，恰恰百貨商行才成立，彭恰恰沒有入股，難認4人涉背信罪。

檢方追查，彭恰恰等4人基於清算基金目的，從帳戶提領43萬餘元，陳女丈夫再用通訊軟體群組通知王巍光，直到專業會計師指導後，才依減資程序補足75萬元後，備妥股東同意書等文件，依循程序辦理退出光輝恰恰娛樂公司事宜，未導致公司資本永久性虧空或虛減。

恐嚇罪嫌部分，檢方認定，彭恰恰的訊息口吻稍顯激動，但僅表示要處理、釐清糾紛，非惡害通知，難僅依王巍光片面臆測就論恐嚇罪嫌。全案4人犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。