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與女友搞曖昧…男找情敵談判逼當「人體吃草機」 達成和解獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子不滿女友與他人搞曖昧，去年11月底開車載女友到場與對方談判，恐嚇對方簽本票從100萬降到80萬，還揚言痛扁、砸車，最後脅迫對方把樹下方圓1公尺以內的草全吃了，對方為脫困當場採食雜草約20至30分鐘，法官認陳犯恐嚇取財未遂、強制罪應執行5月，緩刑2年。

檢方起訴，陳不滿女友與對方有尋常男女關係，去年11月23日0時許，開車載女友前往台南歸仁區，與對方進行談判。他當場恫稱：「很簡單啊，看你是要拿100萬本票簽一簽還是怎樣啦」，隨後，他返回車上拿出球棒，「我沒有扁他一頓我不行，你要我砍了他還是扁了他，你要被我砍還被我扁，你自己選」、「你現在要簽多少啦，我再給你一次機會」他說。

「簽多少啦，你現在不講就以100為基準，你要不要講」陳說，「你現在不給我，我就拿刀子」、「我有把握三下你那隻腳就斷了」，令對方心生畏懼，但對方不從而未能得逞。

陳見對方不從，進而恫稱「來呀，現在把草全吃了，放你走，放他走，兩個一起走，全部，那1棵樹方圓1公尺以內，把它吃完」，脅迫對方採食附近地上雜草，對方為求脫困只好應允，當場採食附近地上雜草約20至30分鐘，事後報警處理。

台南地院審酌，陳不思以理性方式處理與告訴人間糾紛，竟對告訴人為強制、恐嚇取財行為，造成其身心受累，顯然欠缺尊重他人法益法治觀念，所為實不足取，又衡酌因一時失慮而罹刑章，犯後終能坦認犯行，堪認有悔意，且事後已與告訴人達成和解，獲得告訴人原諒。

法官認陳犯恐嚇取財未遂罪處4月，又犯強制罪處2月，應執行5月，緩刑2年，並應接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

台南地院認陳男犯恐嚇取財未遂罪處4月，又犯強制罪處2月，應執行5月，緩刑2年，並應接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
台南地院認陳男犯恐嚇取財未遂罪處4月，又犯強制罪處2月，應執行5月，緩刑2年，並應接受法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

恐嚇 女友

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