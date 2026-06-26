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扯鈴教練當共諜判關10年半定讞！郭書瑤弟替大陸發展組織3年刑被撤銷

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扯鈴教練當共諜判關10年半定讞！郭書瑤弟替大陸發展組織3年刑被撤銷

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，透過地下匯兌業者收取中共資金，招攬多名現役軍職、海巡人員而替為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10名被告，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷，最高法院判決魯10年6月徒刑，全案定讞。

郭伯廷一審判刑3年10月，二審改判3年徒刑，最高法院認為判決尚有待釐清之處，此部分撤銷發回台灣高等法院更審。

另外，最高法院判決同案被告陸軍金門防衛指揮部中士林婕妤5年、空軍第一聯隊中士林楚崡5年、國防部電訊發展室上兵常德隆4年10月、陸軍關渡地區指揮部下士李得勝4年4月、海巡下士馮世維4年10月徒刑、地下匯兌業者田曦7年2月徒刑，全案定讞。

魯紀賢2018年、2020年間認識中共情報人員等人，並在對方遊說利誘下，回台為中共從事情報蒐集、發展組織，魯透過田曦收取資金。魯2022年間吸收、拉攏林婕妤、林楚崡、常德隆、李得勝、馮世維等人，利用他們在軍中的人脈，招攬多名現役軍職人員與海巡人員，共有12人允諾加入組織並交付軍中文件，另有12人拒絕。

魯紀賢於此期間指示友人趙亦偉擔任司機、協助安全屋搬遷的工作，並負責前往馮世維服役駐地，拿取存載海巡署公務資料電磁紀錄的手機、記憶卡並交付報酬。

魯紀賢另要求郭伯廷等人提供金融帳戶，作為收受中共提供的資金，郭伯廷也遵照魯的指示，偕同常德隆前往馮世維服役駐地以熟悉路線，並與曾姿婷兩人掃描軍中資料成電子檔，方便魯傳送給中共情工人員。

魯紀賢、林婕妤、林楚崡、常德隆、李得勝、馮世維、趙亦偉等7人坦承犯行，而郭伯廷不否認出借帳戶，但辯稱並未協助掃描軍中文件，也不知道魯為大陸地區發展組織。田曦否認地下匯兌犯行，但法院仍認定她經手匯兌金額達1.9億餘元，並獲取415萬餘元犯罪所得。

藝人郭書瑤胞弟郭伯廷捲入扯鈴教練魯紀賢的共諜案。圖／聯合報系資料照片
藝人郭書瑤胞弟郭伯廷捲入扯鈴教練魯紀賢的共諜案。圖／聯合報系資料照片

扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片
扯鈴教練魯紀賢。圖／聯合報系資料照片

郭書瑤 共諜

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