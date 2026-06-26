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涉非法仲介失聯移工從事居家清潔 台中夫妻遭訴

中央社／ 記者蘇木春台中26日電

台中陳姓夫妻涉嫌成立「職人家政」公司非法仲介失聯移工，進行居家清潔服務，在高級住宅區打響名號，案經移民署等單位偵辦查獲失聯移工，並將陳男等人送辦，檢方已依法起訴。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，專勤隊接獲檢舉指，台中一家「職人家政」公司涉非法仲介失聯移工，立即與彰化縣警察局員林分局共組專案小組查緝。

專案小組於民國114年8月間前往公司據點查緝，查獲非法工作的印尼籍失聯移工、逾期停留外僑，以及非法仲介及雇主共計33人。

辦案人員查出，主嫌陳男負責集中管理、安排住處及接送移工到宅服務；陳妻則在臉書（Facebook）社團以「職人家政」名義張貼居家清潔服務廣告，並在接獲訂單後，負責安排行程。

專勤隊指出，陳男夫妻主打媲美「日本家政婦」認真勤奮家事樣樣精通，且無不良犯罪紀錄的「家庭小精靈」到宅服務，屋主免在家，屋子也能精細清潔，在台中市高級住宅區間打響名號，某些房仲員工也會固定訂購空屋打掃，或施工完工細清打掃服務。

陳男夫妻提供的家事服務，單日收費新台幣2600元至2800元，由移工負責於完工後，向雇主收取現金再轉交陳男，實際工作者則僅獲得1000元至1300元報酬，還可能被以工作表現不佳，或不小心毀損馬桶等理由扣薪。專案小組粗估，陳男夫妻2年間犯罪所得達350萬元餘。

全案經移送台中地檢署偵辦後，日前檢方已依違反就業服務法等罪嫌將陳姓夫妻起訴，雇主及非法工作的外國人皆函送台中市政府裁處，涉案的外國人已全數強制驅逐出國並管制禁止入台。

台中 移工

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