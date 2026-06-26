通緝犯開車闖鐵道棄車逃判3年6月 法官：恐釀列車出軌傾覆

黃姓男子因案被通緝，去年11月26日開車在基隆龍安街、精一路口文安里平交道前拒警盤查，將車開上台鐵軌道逃逸，因卡住爆胎棄車逃逸被逮，當時造成上班12列車大誤點。法官說，恐釀列車出軌、傾覆可能，造成火車往來危險，依妨害舟車行駛安全罪判他有期徒刑3年6月。

通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝

基隆地院判決書指出，黃男去年11月26日凌晨1時27分，開車驟停於基隆市仁愛區龍安街、精一路口文安里平交道前，警方巡邏時發現異狀盤查，黃男因案經通緝中，因怕被捕，加速將車開進台鐵軌道，行駛在基隆起0公里33公尺之東正線軌道。

判決說，黃男的車因爆胎卡住，他將車棄置軌道上逃逸，他沿著車站的鋼梁，爬到3樓，消防局出動雲梯車才將他拉下。台鐵工務單位出動怪手將在軌道上的車輛移除，警方在車上查獲毒品送辦。

法官審理指出，擔任油漆工的黃男，將汽車駛入軌道後，因爆胎將車輛棄置於軌道上，並逃離現場，該車輛在同日清晨4時49分，由台鐵公司以機具移離軌道，軌道才得以淨空。

法官說，如果當時火車經過，勢將遭列車撞擊，恐引發出軌、傾覆等事故，該行為客觀上已使火車往來產生危險，

黃男辯護律師以他坦承犯行，犯後態度良好，請求酌減其刑，但法官認為，黃男僅為逃避盤查，將汽車駛入台鐵軌道，並將該車棄置於軌道，旋即逃離現場，所為確有造成列車出軌並致乘客傷亡的危險，不因台鐵公司及時排除，而稱無具體危險存在，惡性非輕，無依刑法第59條規定減輕其刑必要。

依刑法第184條，損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險者，處3年以上10年以下有期徒刑。因而致前項之舟、車、航空機傾覆或破壞者，依前條第1項之規定處斷。因過失犯第1項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝