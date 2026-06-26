快訊

大雨狂炸！高鐵新竹苗栗站間邊坡滑動告警 一度暫停近19分鐘

多處爆淹水災情...竹北市宣布「停班停課」中午12時起生效

MLB／李灝宇再先發連5場敲安 今井達也6局無失分飆10K奪勝

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝犯開車闖鐵道棄車逃判3年6月 法官：恐釀列車出軌傾覆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子因案被通緝，去年11月26日開車在基隆龍安街、精一路口文安里平交道前拒警盤查，將車開上台鐵軌道逃逸，因卡住爆胎棄車逃逸被逮，當時造成上班12列車大誤點。法官說，恐釀列車出軌、傾覆可能，造成火車往來危險，依妨害舟車行駛安全罪判他有期徒刑3年6月。

通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝
通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝

基隆地院判決書指出，黃男去年11月26日凌晨1時27分，開車驟停於基隆市仁愛區龍安街、精一路口文安里平交道前，警方巡邏時發現異狀盤查，黃男因案經通緝中，因怕被捕，加速將車開進台鐵軌道，行駛在基隆起0公里33公尺之東正線軌道。

判決說，黃男的車因爆胎卡住，他將車棄置軌道上逃逸，他沿著車站的鋼梁，爬到3樓，消防局出動雲梯車才將他拉下。台鐵工務單位出動怪手將在軌道上的車輛移除，警方在車上查獲毒品送辦。

法官審理指出，擔任油漆工的黃男，將汽車駛入軌道後，因爆胎將車輛棄置於軌道上，並逃離現場，該車輛在同日清晨4時49分，由台鐵公司以機具移離軌道，軌道才得以淨空。

法官說，如果當時火車經過，勢將遭列車撞擊，恐引發出軌、傾覆等事故，該行為客觀上已使火車往來產生危險，

黃男辯護律師以他坦承犯行，犯後態度良好，請求酌減其刑，但法官認為，黃男僅為逃避盤查，將汽車駛入台鐵軌道，並將該車棄置於軌道，旋即逃離現場，所為確有造成列車出軌並致乘客傷亡的危險，不因台鐵公司及時排除，而稱無具體危險存在，惡性非輕，無依刑法第59條規定減輕其刑必要。　

依刑法第184條，損壞軌道、燈塔、標識或以他法致生火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機往來之危險者，處3年以上10年以下有期徒刑。因而致前項之舟、車、航空機傾覆或破壞者，依前條第1項之規定處斷。因過失犯第1項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝
通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝

通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝
通緝犯躲警，開車闖鐵軌，爆胎棄車逃重判3年6月，法官指恐釀列車出軌、傾覆。記者游明煌／翻攝

通緝 出軌 基隆

延伸閱讀

手機掉高鐵軌道！男竟催保全「跳下去撿」 網怒轟：應終身禁搭乘

桃鐵地下化施工尖峰期將至 張善政促鐵道局落實配套降衝擊

北捷殺人案後po「趕進度」 桃園男想拉EMBA同學下地獄…判決出爐

停駛近5年！台鐵集集線浴火重生 賴清德喊「打斷手骨顛倒勇」

相關新聞

柯文哲前幕僚貪汙判決2度「難產」！陳信瑜涉貪2萬案再開辯論

民眾黨前主席柯文哲台北市長任內幕僚、勞動局前局長陳信瑜，被控2021年4月到2022年10月7次不實核銷特別費2萬多元，又將「鏡」電視勞檢資料洩漏給民眾黨前立委賴香伶、蔡壁如，涉貪汙、洩密2罪，台北地院原訂今宣判，但裁定再開辯論。

醫美偷拍案主嫌常如山遭求處重刑 今移審新北地院

新北地檢署起訴醫美集團愛爾麗偷拍案共7人，愛爾麗集團總裁常如山因偷拍案被檢方認定共涉164罪，遭求處14年以上重刑，今天移送新北地院審理。

通緝犯開車闖鐵道棄車逃判3年6月 法官：恐釀列車出軌傾覆

黃姓男子因案被通緝，去年11月26日開車在基隆龍安街、精一路口文安里平交道前拒警盤查，將車開上台鐵軌道逃逸，因卡住爆胎棄車逃逸被逮，當時造成上班12列車大誤點。法官說，恐釀列車出軌、傾覆可能，造成火車往來危險，依妨害舟車行駛安全罪判他有期徒刑3年6月。

台中女腋下美白遭灼傷...變美不成更痛苦 美容師判拘役賠償13萬

台中張姓美容師替女顧客腋下美白，卻沒依儀器標準程序導致她灼傷，女顧客控訴沒有變更美、腋下甚至色素沈澱，無法大方展現自我，提告求償40萬元；法院刑事依過失傷害罪判張拘役40日，民事依未來除疤費、精神撫慰金等，判張應給付女子13萬元，可上訴。

台中超貪會計4年盜領43次...釀銀行損失1071萬 判刑2年、全額賠

台中張姓女會計偽刻公司印章，4年來頻繁到銀行臨櫃在取款憑條存戶簽章欄上偽蓋公司、負責人名字，前後43次一共盜領高達1211萬元現金，法院刑事依43個偽造文書罪判她2年徒刑；銀行再提民事，主張扣除她已賠償140萬元，仍欠1071萬元，民事庭認為有理由判張女應給付銀行全額，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。