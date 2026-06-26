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台中女腋下美白遭灼傷…變美不成更痛苦 美容師判拘役賠償13萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓美容師替女顧客腋下美白，卻沒依儀器標準程序導致她灼傷，女顧客控訴沒有變更美、腋下甚至色素沈澱，無法大方展現自我，提告求償40萬元；法院刑事依過失傷害罪判張拘役40日，民事依未來除疤費、精神撫慰金等，判張應給付女子13萬元，可上訴。

檢警調查，張女2023年6月11日替女顧客雙側腋下做美白保養，卻沒照儀器說明書順序、取量塗抹精華油及設定照射燈種、時間，因未依標準程序操作，導致對方雙側腋下化學性灼傷合併發炎後色素沉澱。

檢方訊時，張女否認犯行，辯稱她都依公司流程，自己也有取得證照，保養後會有泛紅現象是正常的，自己沒有過失；女顧客說，她保養後腋下刺痛、紅腫還滲血，並提出驗傷證明。

檢方也發現，張女就本案腋下美白施作步驟前後說詞不一，顯見流程並不熟悉，並根據台灣皮膚科醫學會鑑定等，依過失傷害罪起訴她。

台中地院刑事庭審酌，張女是美容從業人員，應注意依標準作業程序操作美容儀器，卻造成女顧客受傷，雙方無法調解，依過失傷害罪判張拘役40日，得易科罰金。

女顧客再提民事訴訟，主張原美容費用2萬2500元、未來醫療費用7萬4010元，受傷後未能達到更美目標，還需承受他人異樣眼光，無法大方展現自我，心理痛苦難耐，主張精神慰撫金30萬3490元，一共求償40萬元。

對此，張女提書狀答辯稱，女顧客求償金額過高，且醫美療程屬選擇性美容行為，非屬必要醫療處置，與本件事故間是否有相當因果關係仍屬有疑。

民事審酌，女子求償醫美費用、未來除疤手術費用均有理由，考量雙方職業收入、侵害程度等，認為精神撫慰金以4萬元適當，一共判張應給付她13萬6510元。

張姓美容師替女顧客腋下美白，卻沒依儀器流程釀她雙側腋下灼傷。示意圖／ingimage
張姓美容師替女顧客腋下美白，卻沒依儀器流程釀她雙側腋下灼傷。示意圖／ingimage

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