台中超貪會計4年盜領43次...釀銀行損失1071萬 判刑2年、全額賠

台中張姓女會計偽刻公司印章，4年來頻繁到銀行臨櫃在取款憑條存戶簽章欄上偽蓋公司、負責人名字，前後43次一共盜領高達1211萬元現金，法院刑事依43個偽造文書罪判她2年徒刑；銀行再提民事，主張扣除她已賠償140萬元，仍欠1071萬元，民事庭認為有理由判張女應給付銀行全額，可上訴。

檢警調查，張女2019年至2024年擔任公司會計，她先偽刻公司印章並從2020年6月至2024年10月8日間，以臨櫃持取款條提領方式，在取款憑條存戶簽章欄上偽蓋公司及負責人名字， 每月到銀行領10萬元至49萬元不等，4年多下來盜領了1211萬元。

檢方訊時時，張女坦承不諱，有相關交易明細可佐，另張案發前自行到派車所說明案情，符合自首減刑要件，事後賠償140萬元給公司。

台中地院刑事庭審酌，張女利用擔任會計機會，盜領長達4年、次數多達43次，金額1211萬元，損害公司、銀行財務，僅和公司和解、賠償140萬元，其餘盜領款項未實際賠償公司、銀行。

刑事庭審酌，張女盜領金額甚巨，扣除賠償140萬元，仍餘1071萬元，認為不應給予緩刑，依43個偽造文書罪，各判她3月至4月徒刑，43罪應執行2年，得易科罰金。

銀行再提民事訴訟，主張張女行為導致其受1211萬元損害，扣除張和公司和解賠償140萬元，對張求償1071萬元。

張女抗辯稱，已和公司以800萬元約定和解，銀行實際受損害應僅為實際支出800萬元，且銀行行員未能善盡核對印文責任，其盜刻印文字型顯然較粗，肉眼可見明顯差異，銀行本身也有過失。

民事庭指出，一 旦存款戶將金錢存入其開設於金融機構的帳戶，該金錢所有人即為金融機構，行為人若有不法侵占或盜領金融機構存款帳戶內的金錢，自屬不法侵害金融機構的金錢所有權。

民事庭認為，扣除已賠償140萬元，銀行仍受有1071萬元損害，判張應給付銀行1071萬元。