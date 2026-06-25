虐死2歲童案二審 繼父求輕判、生母訴請離婚

吳姓男子對2歲繼子踢踹致傷，生母未制止並留下2瓶奶去上班，孩子送醫後死亡，國民法官庭一審判吳男無期徒刑、生母19年。高等法院二審今天開庭，兩人認罪，請求輕判；生母訴請離婚稱已悔悟反省。

吳姓男子與陳姓女子在庭上表示，一審判太重，對原判決認定犯罪事實及罪名不爭執，僅就量刑上訴，請求輕判，交由律師說明聲請調查證據。

吳男律師說，一審期間曾聲請對吳男做量刑前社會調查，但遭駁回。一審審判長曾問吳男「你覺得被害人是不是活在一個類似地獄的世界」，吳男答稱「是」，可見國民法官受語言污染；加上沒有社會調查，使得本件量刑過苛，判處無期徒刑。

律師說，本件為社會矚目案件，吳男可能至少關25年。請求二審囑託機關對吳男進行量刑前社會調查。如果二審認為量刑評價有疑慮，須由國民法官重新審酌，請撤銷原判決發回一審。

陳女律師說，一審審判長有使國民法官產生預斷及偏見的情形。陳女在一審言詞辯論終結後，已向新北地院訴請裁判離婚，因一審認為陳女因與吳男建立婚姻親密關係，才導致本案發生。陳女有採取改善措施，也有深刻反省。

陳女律師表示，請求向看守所調閱資料，陳女有主動向所方申請拒收吳男寄送書信及物品，陳女改善行為可供二審審酌她的犯後態度，從輕量刑。

根據一審判決，吳男與陳女為夫妻，育有1名2歲陳童。吳姓男子去年多次以香菸炙燙、掌摑及踢踹陳童，甚至抓其雙腳倒立摔至床上，導致男童硬腦膜下出血。陳姓生母目睹孩子受傷、眼神渙散，卻因畏懼丈夫反對而未送醫，隔日更只留下2瓶奶獨留孩子在家，就去上班長達12小時，男童經搶救20多天仍宣告不治。

一審國民法官庭認為，吳男天性凶殘、毫無人性，依成年人故意對兒童犯重傷致死罪判處無期徒刑；陳女則因討好丈夫、犧牲孩子生命，動機卑劣，依遺棄致死罪判刑19年。全案經被告提上訴，二審由高院審理。