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酒店妹酒駕撞死人淪通緝犯… 男騎車到派出所接她落跑 遭警逮正著

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

官姓酒店妹5年前酒駕撞死人被判6年2月，藉故拖延未執行，去年4月間在台南中西區遇警盤查，因謊報身分而被帶回市警二分局長樂派出所查出其通緝犯，竟趁員警不備，跳上蘇姓男子接應機車欲脫逃，經警合力攔阻，法官認她犯脫逃未遂罪判5月，蘇犯強暴便利人犯脫逃未遂罪判4月。

官女5年前酒後不能安全駕駛，在台南市海安路撞死晨運穆姓女子後逃逸被送辦，死者家屬見她家境困難，且死者入夢希望家人原諒肇事者，僅要她支付3萬6千元納骨塔費和解，一審認她不能安全駕駛而致人於死罪、致人於死而逃逸判6年2月，上訴二審後仍判6年2月確定。她藉故拖延未執行而遭通緝。

檢方起訴，官女於去年4月23日清晨4時許在中西區民權路與康樂街交岔路口處，因另案不能安全駕駛通緝案件，遭長樂派出所員警查獲，經依法逮捕後拘禁在派出所內。未料，官女與蘇取得聯繫後，由蘇騎乘機車抵達派出所門口。

官女趁戒護警員未及注意之際，快步步出派出所門口，並跳上機車欲逃離現場，經派出所值班員警察覺有異，追出派出所大門，並抓住蘇衣服，欲攔阻他們離去。蘇仍催動油門而向前行駛，致員警遭拖行向前而左膝擦挫傷。經在場員警合力攔阻機車，並壓制官女、蘇2人，才未成功脫逃而未遂。

官女辯稱，她走出派出所後，看到蘇在那邊等我，說要拿氣喘藥給她，她就坐上機車後座，結果他馬上催油門，她就跌下去。蘇則辯稱，有一個叫做「緯哥」的人，跟他說官女等下會從長樂派出所出來，叫他去門口等並載她回來。

台南地院認官女犯脫逃未遂罪判處5月，3月底已審結，蘇則另案審理，法官認他犯強暴便利人犯脫逃未遂罪判4月，可易科罰金。

台南地院認官女犯脫逃未遂罪判處5月，3月底已審結，蘇則另案審理，法官認他犯強暴便利人犯脫逃未遂罪判4月，可易科罰金。圖／本報資料照
台南地院認官女犯脫逃未遂罪判處5月，3月底已審結，蘇則另案審理，法官認他犯強暴便利人犯脫逃未遂罪判4月，可易科罰金。圖／本報資料照

通緝 酒駕 酒店

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