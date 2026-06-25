鎮長任內涉貪部分判決確定 苗栗議員徐永煌參訪中途被帶走

曾擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人、有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬餘元，一審依貪汙罪判12年徒刑，違反商業會計法部分判1年得易科罰金之刑。案件纏訟，台灣高等法院更二審今依3個貪汙治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪判刑6年，可上訴。

2026-06-25 14:55