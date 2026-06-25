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鎮長任內涉貪部分判決確定 苗栗議員徐永煌參訪中途被帶走
苗栗縣議員徐永煌在通霄鎮長任內涉犯貪汙治罪條例等案件，其中涉犯對於主管事務違法圖利罪，經判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，全案昨日確定，苗栗檢方今天啟動防逃機制，前往宜蘭羅東將他帶回並執行發監。
據了解，苗栗縣議會赴宜蘭縣經建參訪三天，今天是最後一天，參訪團上午在羅東住宿的旅店準備返程，但還未出發，苗栗地檢署人員就已到達並將徐永煌帶走，讓參訪團人員議論紛紛。
苗栗地檢下午5點針對此事提出說明，表示苗栗檢方昨天6月24日接獲最高檢察署通知，縣議員徐姓被告於擔任通霄鎮長任內涉犯貪汙治罪條例等案件，其中所涉對於主管事務違法圖利罪，業經判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，於昨日確定，地檢署獲報後迅即啟動防逃機制，於今日執行發監。
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