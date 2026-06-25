快訊

辭文策院董事後首度露面 林志玲吐心聲：風雨之後向光逆行

蔡鎮宇發聲明…指責郭明鑑「兼職太多」 未專注銀行本業經營

內湖暴雨淹水！三總美食街天花板漏水 民眾：在室內感受颱風天

回收傳統電視...亂埋1800噸含鉛廢玻璃 竟還詐得環境部3.8億補助款

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署2023年破獲苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，現場挖出1800公噸有害重金屬鉛的廢玻璃，鉛超標高達206倍，檢警耗時3年追出源頭來自回收傳統電視CRT螢幕的可百勝、惠嘉電公司，2公司甚至還涉偽造回收再利用比例，向環境部詐3.8億元補助，偵結依廢棄物清理法共起訴10人。

中檢指出，全案由檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，發現苑裡遭埋大量廢玻璃，經採檢現場鉛溶出量最高達1030mg／L，超過有害事業廢棄物認定標準206倍，嚴重危害環境安全。

檢方比對廢棄物流向、清運紀錄，向上溯源發現來自可百勝、惠嘉電2間公司，其等回收拆解CRT顯示器，將產出的錐管玻璃、面板玻璃以物理性搓磨機磨碎，仍含有大量重金屬鉛，無法將有害事業廢棄物轉變成產品，卻佯以玻璃、陶瓷原料，偽裝為「再利用產品。」

檢方查，可百勝、惠嘉電公司的陳姓、林姓總經理，分別於2019年、2021年，付費委託協成公司張姓負責人，幫其等非法清運廢玻璃，透過協成的張姓業務、林姓司機，向承租苗栗苑裡土地的魏姓男子（已歿）聯繫，約好每公斤0.5元，載去現場棄置、掩埋。

檢方發現，可百勝、惠嘉電2022年至2023年各載廢玻璃955.760公噸、845.91公噸，一共1801.670公噸，協成收受不法清運費576萬9728元。

此外，2公司為符合「廢電子電器暨廢資訊物品回收 貯存清除處理方法及設施標準」第10條有關資源回收再利用比例高於75％，得按月向環境部資源循環署資源回收管理基金管理會申請補助，分別偽造將「碎玻璃」、「陶瓷原料」出售並取得審查憑證，向基管會詐領補助共高達3.8億元。

檢方訊時，陳男稱可百勝沒將廢玻璃、陶瓷料粒送驗過，基管會也沒要求過，不清楚是否有害事業廢棄物；林男說，惠嘉電委託清運的鉛玻璃、玻璃塊雖含鉛量超標， 但都不算有害事業廢棄物而是可再利用產品。

檢方認為，被告等人僅為求自身私利的追逐，導致周邊居民生存環境破壞，本案大量重金屬鉛對土地、環境危害重大，偵結依廢棄物清理法等起訴3間公司法人、負責人及員工共10人，並請法院審酌惠嘉電、可百勝已積極協助清理，但協成消極不配合，顯無悔過之意，分別予以量刑。

苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供
苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供

台中地檢署檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，偵辦苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供
台中地檢署檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，偵辦苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供

環境部 廢棄物 百勝

延伸閱讀

非洲豬瘟釀全台21億損失 豬農兒子遭羈押逾半年終獲釋...7月將宣判

嘉市加碼5元抵用金回收新優惠 到全家超商回收廢電池、舊3C

苗栗廚餘回收再利用獲環境部評鑑特優 環保局：4大項精進作為獲肯定

涉掏空葳格校產...金錢豹創辦人袁昶平夫妻今遭檢方聲押 法院准了

相關新聞

回收傳統電視...亂埋1800噸含鉛廢玻璃 竟還詐得環境部3.8億補助款

台中地檢署2023年破獲苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，現場挖出1800公噸有害重金屬鉛的廢玻璃，鉛超標高達206倍，檢警耗時3年追出源頭來自回收傳統電視CRT螢幕的可百勝、惠嘉電公司，2公司甚至還涉偽造回收再利用比例，向環境部詐3.8億元補助，偵結依廢棄物清理法共起訴10人。

新北腸胃診所被控不開藥、偽造痔瘡病歷 詐領健保給付475萬

新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控向病患收費執行治療或檢查自費項目，再偽造病歷變更為全民健康保險給付項目，向健保署申請健保給付點數，甚至未實際開藥卻申請給付，3年詐領475萬元。刑事局搜索查扣相關資料，通知戴到案依詐欺、業務登載不實罪函送。

女兒勸父「面對」酒駕欠款 累犯一次清償近20萬還願受戒酒治療

桃園高姓男子因酒駕累犯及多項交通違規，積欠近20萬罰鍰未繳，案件移送行政執行後，家中持續收到執行文書。女兒眼見老爸始終逃避、家人也飽受困擾，勸他「面對」，高男前天主動現身桃園分署繳清欠款，並願意接受酒癮治療轉介。

曾救連勝文的「上帝之手」！整形名醫湯月碧收賄59萬元 更二審今判6年徒刑

曾擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人、有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬餘元，一審依貪汙罪判12年徒刑，違反商業會計法部分判1年得易科罰金之刑。案件纏訟，台灣高等法院更二審今依3個貪汙治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪判刑6年，可上訴。

司法黃牛攬16件車禍案抽三成賠償費 律師、法務涉分工辦訴訟全被逮

林姓男子佯稱法律顧問包攬訴訟，專挑弱勢車禍被害人，以免預付律師費、勝訴索取判賠三成高額分潤，再由鴻達法律事務所洪姓主持律師及法務人員分工審查書狀掩護，16案不法獲利高達256萬元，桃園地檢署先後起訴林男，並追加起訴洪律師、詹姓法務及林的陳姓助理共4人。

苗栗遭埋1800噸有害廢玻璃...鉛超標206倍 業者還詐環境部3.8億補助

台中地檢署偵破苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，挖出1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃，鉛溶出量最高超過法定標準206倍，檢警更查出，涉案的可百勝、惠嘉電2間公司，竟還以偽造文件向環境部申請回收補助款高達3.8億元，依廢棄物清理法等一共起訴10人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。