回收傳統電視...亂埋1800噸含鉛廢玻璃 竟還詐得環境部3.8億補助款

台中地檢署2023年破獲苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，現場挖出1800公噸有害重金屬鉛的廢玻璃，鉛超標高達206倍，檢警耗時3年追出源頭來自回收傳統電視CRT螢幕的可百勝、惠嘉電公司，2公司甚至還涉偽造回收再利用比例，向環境部詐3.8億元補助，偵結依廢棄物清理法共起訴10人。

中檢指出，全案由檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，發現苑裡遭埋大量廢玻璃，經採檢現場鉛溶出量最高達1030mg／L，超過有害事業廢棄物認定標準206倍，嚴重危害環境安全。

檢方比對廢棄物流向、清運紀錄，向上溯源發現來自可百勝、惠嘉電2間公司，其等回收拆解CRT顯示器，將產出的錐管玻璃、面板玻璃以物理性搓磨機磨碎，仍含有大量重金屬鉛，無法將有害事業廢棄物轉變成產品，卻佯以玻璃、陶瓷原料，偽裝為「再利用產品。」

檢方查，可百勝、惠嘉電公司的陳姓、林姓總經理，分別於2019年、2021年，付費委託協成公司張姓負責人，幫其等非法清運廢玻璃，透過協成的張姓業務、林姓司機，向承租苗栗苑裡土地的魏姓男子（已歿）聯繫，約好每公斤0.5元，載去現場棄置、掩埋。

檢方發現，可百勝、惠嘉電2022年至2023年各載廢玻璃955.760公噸、845.91公噸，一共1801.670公噸，協成收受不法清運費576萬9728元。

此外，2公司為符合「廢電子電器暨廢資訊物品回收 貯存清除處理方法及設施標準」第10條有關資源回收再利用比例高於75％，得按月向環境部資源循環署資源回收管理基金管理會申請補助，分別偽造將「碎玻璃」、「陶瓷原料」出售並取得審查憑證，向基管會詐領補助共高達3.8億元。

檢方訊時，陳男稱可百勝沒將廢玻璃、陶瓷料粒送驗過，基管會也沒要求過，不清楚是否有害事業廢棄物；林男說，惠嘉電委託清運的鉛玻璃、玻璃塊雖含鉛量超標， 但都不算有害事業廢棄物而是可再利用產品。

檢方認為，被告等人僅為求自身私利的追逐，導致周邊居民生存環境破壞，本案大量重金屬鉛對土地、環境危害重大，偵結依廢棄物清理法等起訴3間公司法人、負責人及員工共10人，並請法院審酌惠嘉電、可百勝已積極協助清理，但協成消極不配合，顯無悔過之意，分別予以量刑。

苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供