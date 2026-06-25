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新北腸胃診所被控不開藥、偽造痔瘡病歷 詐領健保給付475萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控向病患收費執行治療或檢查自費項目，再偽造病歷變更為全民健康保險給付項目，向健保署申請健保給付點數，甚至未實際開藥卻申請給付，3年詐領475萬元。刑事局搜索查扣相關資料，通知戴到案依詐欺、業務登載不實罪函送。

警方調查，新北三重某腸胃科診所負責人兼醫師39歲戴姓男子，利用內視鏡檢查、幽門桿菌檢測或痔瘡切除術等，向患者收取自費費用執行自費項目後，變更成健保給付項目登載於病歷，或未開立藥物給病人卻登載有開藥，向健保署申請健保給付點數。

據調查，戴執行舒眠麻醉胃鏡自費項目，變更為上消化道泛內視鏡檢查、大腸鏡檢查等健保給付項目申報；執行無痛痔瘡冷凝刀結紮手術，變更為內痔結紮項目；執行德國LHP微痔瘡雷射，改為內外痔部分切除術。警方與健保署初估，2020年5月至2023年10月詐領475萬元。

有診所離職員工去年向新北地檢署檢舉，刑事局偵七大隊第二隊追查，去年12月9日會同健保署人員搜索診所帶回戴，他否認偽造病歷詐領健保給付，稱其診療原本就包含自費及給付項目。

警方查扣手術及自費同意書、出貨證明單、電腦電磁紀錄等，經健保署審核及查訪患者，確認診所執行與申報項目長期不符，本月2日將戴函送新北檢偵辦。

新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控執行自費項目變更為全民健康保險給付項目申報，詐領475萬元，刑事局搜索查扣相關資料。記者李奕昕／翻攝
新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控執行自費項目變更為全民健康保險給付項目申報，詐領475萬元，刑事局搜索查扣相關資料。記者李奕昕／翻攝

新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控執行自費項目變更為全民健康保險給付項目申報，詐領475萬元，刑事局搜索查扣相關資料。記者李奕昕／翻攝
新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控執行自費項目變更為全民健康保險給付項目申報，詐領475萬元，刑事局搜索查扣相關資料。記者李奕昕／翻攝

新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控執行自費項目變更為全民健康保險給付項目申報，詐領475萬元，刑事局搜索查扣相關資料。記者李奕昕／翻攝
新北市三重區某腸胃科診所戴姓男醫師，被控執行自費項目變更為全民健康保險給付項目申報，詐領475萬元，刑事局搜索查扣相關資料。記者李奕昕／翻攝

健保 健保給付 健保署

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