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女兒勸父「面對」酒駕欠款 累犯一次清償近20萬還願受戒酒治療

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園高姓男子因酒駕累犯及多項交通違規，積欠近20萬罰鍰未繳，案件移送行政執行後，家中持續收到執行文書。女兒眼見老爸始終逃避、家人也飽受困擾，勸他「面對」，高男前天主動現身桃園分署繳清欠款，並願意接受酒癮治療轉介。

桃園分署表示，59歲高男於2023年4月間，因在桃園市八德區大興路違規停車遭裁罰；2024年9月又因將未懸掛號牌的汽車停放於同路段，再度挨罰；同年10月於龜山區萬壽路二段，再因10年內第3次以上無照酒後駕車遭警方攔查裁罰，累計交通違規罰鍰高達19萬6300元。

由於高男逾期未繳，案件移送桃園分署執行，執行官收案後，多次核發執行命令，並扣押其金融機構存款，但僅受償1萬5000餘元，其餘欠款始終未能追回；直到本月23日高男突然主動現身桃園分署，表示要一次清償剩餘欠款。

執行官詢問得知，原來是高男的女兒看到家中接連收到執行通知，認為罰款一直拖著也不是辦法，家人也因不斷收到執行文書而備感壓力，因此持續勸說老爸要勇敢面對，別再讓家人共同承受後果，高男最後接受家人建議，籌措款項一次繳清所有欠款。

桃園分署指出，酒駕往往不只是違反交通法規，更可能與酒癮問題有關。執行官在完成執行程序後，也主動向高男介紹酒癮治療及相關轉介資源，希望協助他從根本改善飲酒問題，避免再次酒後駕車危及自己與他人的生命安全，獲高男願意接受協助，希望逐步改善酒癮，重新回到正常生活。

桃園分署表示，行政執行的目的不只是追討欠款，更希望透過適當的關懷與資源連結，協助義務人真正解決問題。本案在家人的支持、持續追繳及酒癮治療資源介入下，不僅讓國家債權獲得全額清償，也讓一名酒駕累犯願意正視自身問題，為人生重新找到改變的契機。

桃園分署呼籲，近期酒駕、毒駕事故頻傳，每一次僥倖上路，都可能讓自己背負刑責，更可能讓無辜家庭承受一輩子無法抹滅的傷痛。民眾切勿酒後駕車或拒絕酒測，收到交通罰單後也應依限繳納；若一時有繳納困難，可主動向行政執行機關申請分期繳納，避免案件移送執行後遭扣押存款、薪資，甚至拍賣動產、不動產，付出更沉重的代價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園高姓男子積欠交通違規、無照又酒駕罰款，近2年累計達20萬元，最後在女兒勸他要面對，前天終於籌措費用一次繳清並願意接受戒酒治療。圖／行政執行署桃園分署提供
桃園高姓男子積欠交通違規、無照又酒駕罰款，近2年累計達20萬元，最後在女兒勸他要面對，前天終於籌措費用一次繳清並願意接受戒酒治療。圖／行政執行署桃園分署提供

酒駕 桃園 桃園市

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