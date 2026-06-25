男大腿綁70隻印度星龜闖關 雄檢依野保法起訴

陳姓男子赴泰國以每隻800泰銖購買70隻保育類野生動物印度星龜，並用膠帶綑綁於大腿內側搭機走私返台，在高雄機場遭當場查獲。雄檢偵結依違反野生動物保育法起訴。

高雄地檢署起訴書指出，37歲陳男今年2月在泰國以每隻泰銖800元（約新台幣762元）價格，購買了70隻印度星龜，並於2月10日上午7時45分將整整70隻印度星龜，以膠帶綑綁在自己的大腿內側，自泰國曼谷搭機入境高雄國際機場。

但陳男在入境時，當場遭財政部關務署高雄關高雄機場分關稽查人員查獲，並扣得70隻印度星龜，全案經內政部警政署航空警察局高雄分局移送偵辦。

檢方偵查時，陳男坦承犯行，檢方經核閱高雄關詢問筆錄、扣押貨物收據、搜索筆錄，以及國立屏東科技大學野生動物保育服務中心臨時物種鑑定表、鑑定書與機票等相關證據，認定陳男違反野生動物保育法非法輸入保育類野生動物活體罪嫌，依法提起公訴。