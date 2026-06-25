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曾救連勝文的「上帝之手」！整形名醫湯月碧收賄59萬元 更二審今判6年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾擔任連勝文槍擊案醫療小組召集人、有「上帝之手」美名的台大整形外科前主任湯月碧，被控利用醫療器材採購機會向廠商收賄59萬餘元，一審依貪汙罪判12年徒刑，違反商業會計法部分判1年得易科罰金之刑。案件纏訟，台灣高等法院更二審今依3個貪汙治罪條例違背職務收受賄賂及不正利益罪判刑6年，可上訴。

湯月碧原為台大醫院外科部教授兼整形外科主任，連勝文遭槍擊時，她擔任醫療小組召集人，連傷後復原良好，臉上看不出疤痕，她因此被封為「上帝之手」。她被控收賄事件爆發後，向醫院報准退休。

湯月碧。本報資料照片
湯月碧。本報資料照片

法院調查，台大醫院2010年辦理「整形外科統合式微型骨鑽鋸組」採購案，案子是湯月碧負責，她為讓郭姓業者得標，除將郭的產品規格定入招標規格，並透過助理洩漏訊息給郭，後來醫院辦理「微創水刀清創儀」及「多功能血管雷射」採購案，她也以類似手法護航，被查出獲益59萬餘元。

湯月碧雖矢口否認，但因事情多交由助理負責，助理證稱聯絡廠商、修改標案及向廠商索取假發票都受湯月碧指示，加上醫療器材廠商認罪，她一審遭判刑12年，二審判刑9年，判決被撤銷發回更審。

高院更一審認為湯月碧涉犯刑法公務員洩漏國防以外之秘密罪，又因案件繫屬法院至今逾8年，依刑事妥速審判法規定減刑，判她6月得易科罰金之刑。

案件上訴，高院更二審認為，湯月碧犯行應論以數罪，一審只認定成立一個違背職務收受賄賂及不正利益罪，有所違誤。湯月碧在調詢中已自白犯行，且於高院前審審理中繳回全數犯罪所得，應適用減刑規定，加上案件繫屬第一審迄今已逾8年未能判決確定，再依訴審法減刑，改判6年徒刑。

連勝文 台灣高等法院 貪汙 台大醫院

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