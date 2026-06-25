司法黃牛攬18件車禍案抽三成賠償費 律師、法務涉分工辦訴訟全被逮

林姓男子佯稱法律顧問包攬訴訟，專挑弱勢車禍被害人，以免預付律師費、勝訴索取判賠三成高額分潤，再由鴻達法律事務所洪姓主持律師及法務人員分工審查書狀掩護，18案不法獲利高達256萬元，桃園地檢署先後起訴林男，並追加起訴洪律師、詹姓法務及林的陳姓助理共4人。

起訴指出，67歲男子林臺生明知無律師資格，仍自稱是鴻達法律事務所顧問，專門鎖定發生交通事故、有法律需求的民眾接觸，宣稱可代為處理所有車禍訴訟，案件將交由專業律師辦理，且不必預先支付律師費，待案件勝訴後，再依法院判決金額收取30％服務費。

林男取得委任後，依不同案件自行撰寫，或指示45歲陳姓男助理、鴻達法律事務所法務37歲詹姓男子代為撰寫刑事告訴狀、刑事附帶民事起訴狀、民事起訴狀、再議聲請狀及上訴狀等法律書狀，交由執業律師洪維廷審核，最後由委託人自行署名，向各地法院或地檢署遞狀。

檢方查出，林男自2015年至2025年間共承攬18件交通事故相關案件，其中16件有洪姓律師參與審核書狀，委託人遍及士林、台北、桃園、基隆、台中、台南、雲林及新北等法院、地檢署，收費自3600元至80萬元不等，部分案件尚未收取報酬。檢方估算，林男犯罪所得達255萬8995元，依法聲請沒收。

桃園市調處持搜索票，2025年11月先行搜索林男住處，查扣手機等證物，檢方今年2月依詐欺取財、挑唆包攬訴訟及違反律師法的無律師證書而意圖營利辦理訴訟事件等罪嫌將林男起訴，並建請法院從重量刑4年。

檢方持續追查發現，洪維廷身為執業律師，明知林男沒有律師資格，仍為取得案源，配合審核多件書狀；陳姓助理、詹姓法務人員也明知林男沒有律師資格，仍協助撰寫訴狀，共同參與案件分工；多名委託人證稱，整個訴訟過程都是林男負責聯繫、議價、說明策略及掌握進度，甚至有人認為林男才是真正主導案件的人。

檢方因此認定律師洪維廷、陳姓助理及詹姓法務涉嫌共同違反律師法及刑法挑唆包攬訴訟罪，因與林男案屬相牽連案件，今年4月再依刑事訴訟法追加起訴，請求法院一併審理，檢方建請法院量處律師洪維廷、陳男各處徒刑1年、詹男徒刑7月，扣案手機依法宣告沒收。

檢方指出，律師制度攸關司法公信與人民受專業法律服務的權益，無律師資格者意圖營利辦理訴訟，甚至由執業律師配合提供專業外觀，不僅損害委託人權益，也破壞律師證照制度及司法秩序，因此依法追究相關人員刑事責任。