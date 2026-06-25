苗栗遭埋1800噸有害廢玻璃...鉛超標206倍 業者還詐環境部3.8億補助

台中地檢署偵破苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，挖出1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃，鉛溶出量最高超過法定標準206倍，檢警更查出，涉案的可百勝、惠嘉電2間公司，竟還以偽造文件向環境部申請回收補助款高達3.8億元，依廢棄物清理法等一共起訴10人。

中檢表示，全案由檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，全案源於專案小組偵辦苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭非法棄置廢棄物案件，在現場查獲廢酸洗液、廢集塵灰、廢塑膠等大量廢棄物，向上溯源、比對廢棄物流向、清運紀錄及交易資料。

檢警發現，該土地另有大量廢玻璃遭非法棄置，並查知從事回收廢棄物處理的惠嘉公司、可百勝公司，竟長期以碎玻璃、玻璃塊，及陶瓷原料等名義，掩飾實際屬有害事業廢棄物的廢玻璃清理流向，藉此牟取不法利益。

檢警查出，2間公司2022年8月31日至2023年7月18日間，將含有高濃度重金屬鉛的CRT廢玻璃經物理搓磨後偽裝為「再利用產品」，透過開立不實發票、製作虛偽交易文件，掩飾非法委託清運。

之後再由未具合法清除有害事業廢棄物資格的協成公司，將約1800公噸有害廢玻璃載到苗栗苑裡順天段土地棄置，與其他廢棄物混拌掩埋。

檢方表示，採樣現場的鉛溶出量最高達1030mg／L，超過有害事業廢棄物認定標準206 倍，嚴重危害環境安全。

檢警更發現，以上業者為符合資源回收再利用比例規定，竟涉嫌虛報再利用數據，持不實文件向主管機關申請回收補助款。可百勝、惠嘉電各涉嫌詐領補助款2億9416萬多元、8868萬多元，共詐得補助款超過3.8億元，嚴重侵害政府資源回收補助制度之公平性、正確性。

檢察官指揮2波搜索，針對新北、苗栗、台中籍彰化等廠區、棄置區等10處，並將3間涉案公司、負責人名下財產、不動產、貨車等犯罪工具，共扣押3.2億多元。

檢方說，本案除涉及非法清運、棄置有害事業廢棄物，更結合虛偽申報、製作不實交易文件、詐領政府補助款等經濟犯罪手法，偵結將3間公司法人、7名負責人及員工等依廢棄物清理法等罪嫌起訴。

台中地檢署檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，偵辦苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供

台中地檢署檢察官陳祥薇指揮環境部、保七警及調查局，偵辦苗栗縣苑裡鎮順天段土地遭埋1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃。圖／檢方提供