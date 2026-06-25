快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨共諜案／吳釗燮前機要8年2月逆轉「無罪」 高院：他只是人頭角色

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

一審依違反國家機密保護法等罪判邱世元6年2月、吳尚雨4年、何仁傑8年2月徒刑。高院今改判邱5年徒刑，併科罰金10萬元，沒收45萬餘元；吳尚雨改判3年徒刑；何仁傑則獲判無罪。

檢方起訴，黃取榮2003年赴大陸經商，結識中央軍委會兩名情報人員並被吸收為共諜，2017年介紹邱世元接觸情工人員、當下線，在台物色、接觸、吸收國人，刺探、收集政府機關機敏資料，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

黃取榮透過邱世元找上吳尚雨打探總統府消息，吳則提供賴清德出訪巴拉圭、競選總統期間的行程。吳尚雨在賴清德選上總統後，仍然在賴身邊任職，被查獲後才被解職。另外，黃、邱還透過何仁傑取得台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等資料。

台北地院一審認定何仁傑2023年利用確認外交部長行程、外交部業務人員向外交部長報告或私下查看資料的機會，將所獲取的2份公務秘密及1份機密交給黃取榮。黃再混和公開資料和秘密及機密資料，撰寫成分析報告，以加密軟體傳送給中共情工人員。

不過，高院指出黃取榮撰寫的文件內容不是秘密，多是引述公開政府公告或新聞稿，翻譯或摘要也和原始資料不同，文件內容資訊來源混雜、時序錯置、記載未正確或與實際情況不符，認為黃是蒐集不同公開資訊後加以拼貼、整編成文件，不具有「非公知性」，難認屬秘密事項。

高院認為，依照黃取榮、邱世元和中共情工人員的對話，他們為膨脹自身在台人脈和能力，常虛構、誇大或借用他人名義包裝資訊來源；另黃取榮、何仁傑的對話內容，除逢年過節時傳簡短文字或貼圖互相問候外，平日無任何特別聯繫，更遑論有相約會面討論交付情資，黃提供給中共情工人員的何仁傑個人資料，有諸多與客觀事實不符的資訊，就何仁傑人際網絡描述也多屬虛構，可證兩人並無密切往來或特殊情誼。

再者，高院認為何仁傑案發時使用的手機中，與黃取榮對話時序連貫、內容完整，並無刪除或毀損訊息，但檢察官和一審卻誤以何仁傑的備用手機查無對話內容，而稱兩人有刻意刪除對話紀錄，並以此推論兩人存在秘密關係，與事實不符而有重大違誤。

判決指出，依照外交部作業程序，各單位機密文件都有相應處理機制，機密訊息只有關係人可以接觸，不是任職外交部辦公室的任何人都能輕易耳聞或自由查閱，而何仁傑平日的業務範圍與本案外交機敏文件無關，因此不能只因何曾任職於外交部長辦公室，就認定他曾為黃取得機密文件。

高院認為在黃取榮向中共情工人員所建構的情報網絡中，何仁傑只是黃用來包裝資訊來源、誇大工作成果及請領經費的人頭角色，而不是實際參與情蒐工作，進而洩漏我國外交機密的共犯。

國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外交部長期間的機要何仁傑涉共諜案，一審被判刑8年2月，台灣高等法院今逆轉改判無罪。圖／聯合報系資料照片。
國安會秘書長吳釗燮（前）擔任外交部長期間的機要何仁傑涉共諜案，一審被判刑8年2月，台灣高等法院今逆轉改判無罪。圖／聯合報系資料照片。

共諜 吳釗燮 民進黨 吳尚雨 邱世元 黃取榮 賴清德

延伸閱讀

民進黨共諜二審刑度全變輕！賴清德前諮議改判3年 「他」逆轉獲無罪

黃紹庭褫奪公權 解職市議員

SBL假球簽賭案開庭！ 柯旻豪當「長照居服員」 斑霸想解除境管幫助家裡

SBL假球案二審開庭 柯旻豪、班霸請求解除限制出境

相關新聞

苗栗遭埋1800噸有害廢玻璃...鉛超標206倍 業者還詐環境部3.8億補助

台中地檢署偵破苗栗苑裡遭掩埋大量事業廢棄物，挖出1800公噸有害的高濃度重金屬鉛CRT廢玻璃，鉛溶出量最高超過法定標準206倍，檢警更查出，涉案的可百勝、惠嘉電2間公司，竟還以偽造文件向環境部申請回收補助款高達3.8億元，依廢棄物清理法等一共起訴10人。

民進黨共諜案／前黨工黃取榮10年改判6年 賴清德前諮議減刑理由曝光

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

民進黨共諜案／吳釗燮前機要8年2月逆轉「無罪」 高院：他只是人頭角色

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

修法毒駕累犯、重大兒虐案「不准假釋」 法務部：強化社會安全

為遏止毒駕、酒駕及特殊重大暴力犯罪重複發生及因應司法院釋字第801號解釋宣告有關羈押日數未算入假釋已執行期間違反平等原則，法務部於刑法增訂不能安全駕駛罪累犯、兒虐致死及致重傷案不得假釋規定，經行政院通過，將函請司法院會銜送請立法院審議。

影／德州撲克賭場藏身社區大樓 新北警查扣賭資及賭具逮16人

德州撲克地下賭場藏身社區大樓，新北市警方今天凌晨動員大批警力前往查緝，查扣賭資及賭具並逮捕賭場負責人鍾姓男子及賭客共16人，警詢後今依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

職業軍人騎大型重機超速 撞死前方騎士...賠140萬元獲緩刑

台中高姓職業軍人休假騎大型重機超速，見前方盧姓機車騎士左轉閃避不及撞上，盧人車重摔腦部重創，送醫搶救2周仍不治；法院查，高、盧在交通事故均有過失，考量高已經賠償被害家屬140萬元調解成立、獲諒解，依過失致死罪判他5月徒刑，緩刑2年，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。