快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

修法毒駕累犯、重大兒虐案「不准假釋」法務部：強化社會安全

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

為遏止毒駕、酒駕及特殊重大暴力犯罪重複發生及因應司法院釋字第801號解釋宣告有關羈押日數未算入假釋已執行期間違反平等原則，法務部於刑法增訂不能安全駕駛罪累犯、兒虐致死及致重傷案不得假釋規定，經行政院通過，將函請司法院會銜送請立法院審議。

法務部表示，修法通過後，毒駕、酒駕及特殊重大暴力犯罪，於一定要件下不得假釋，以強化社會安全。

修法重點包括一、 增訂不能安全駕駛罪之累犯，再犯不能安全駕駛罪者，不得假釋規定：鑑於不能安全駕駛罪日益氾濫，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，而此類犯罪之累犯，於假釋期間，受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內再度犯不能安全駕駛罪，足認刑罰教化功能對其已無實益，為維護民眾生命及身體安全，增訂符合此要件不適用假釋之規定。

二、 增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋：為彰顯社會公義，遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定。

三、 羈押日數計入假釋已執行期間：無期徒刑及有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則。

法務部表示，這次修法目的除因應大法官解釋外，也在積極回應社會對於嚴懲酒駕、毒駕及兒虐等特殊重大暴力犯罪之強烈期待，期能藉由嚴格假釋要件，有效降低再犯所帶來之社會危害，展現政府打擊犯罪及守護社會公義之決心。

法務部說，未來將持續配合後續法案審議作業，期能盡速完成修法程序，以維護社會秩序，保障人民權益。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

假釋 法務部 修法

延伸閱讀

政院擬修法 持有電子煙可罰10萬、毒駕再犯不得假釋

政院修法 製造輸入電子煙可關7年罰500萬 持有可罰10萬

再推修法！政院明拍板持有電子煙最重罰10萬、毒駕再犯不得假釋

涉毒駕又藏槍！彰化聯結車司機失控撞民宅 檢方聲押

相關新聞

民進黨共諜案／前黨工黃取榮10年改判6年 賴清德前諮議減刑理由曝光

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

民進黨共諜案／吳釗燮前機要8年2月逆轉「無罪」 高院：他只是人頭角色

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

修法毒駕累犯、重大兒虐案「不准假釋」 法務部：強化社會安全

為遏止毒駕、酒駕及特殊重大暴力犯罪重複發生及因應司法院釋字第801號解釋宣告有關羈押日數未算入假釋已執行期間違反平等原則，法務部於刑法增訂不能安全駕駛罪累犯、兒虐致死及致重傷案不得假釋規定，經行政院通過，將函請司法院會銜送請立法院審議。

影／德州撲克賭場藏身社區大樓 新北警查扣賭資及賭具逮16人

德州撲克地下賭場藏身社區大樓，新北市警方今天凌晨動員大批警力前往查緝，查扣賭資及賭具並逮捕賭場負責人鍾姓男子及賭客共16人，警詢後今依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

職業軍人騎大型重機超速 撞死前方騎士...賠140萬元獲緩刑

台中高姓職業軍人休假騎大型重機超速，見前方盧姓機車騎士左轉閃避不及撞上，盧人車重摔腦部重創，送醫搶救2周仍不治；法院查，高、盧在交通事故均有過失，考量高已經賠償被害家屬140萬元調解成立、獲諒解，依過失致死罪判他5月徒刑，緩刑2年，可上訴。

男模暴打伯父、刀砍老爸頭...喊「我有精神病」法院不信判5年5月

曾出演戲劇、出版寫真集的隋姓男模去年在住處拿殺蟲劑噴灑、持木劍攻擊伯父，再拿牛刀砍父親頭頸部，一審依傷害、殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑5年6月。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判5年5月徒刑，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。