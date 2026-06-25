修法毒駕累犯、重大兒虐案「不准假釋」 法務部：強化社會安全

為遏止毒駕、酒駕及特殊重大暴力犯罪重複發生及因應司法院釋字第801號解釋宣告有關羈押日數未算入假釋已執行期間違反平等原則，法務部於刑法增訂不能安全駕駛罪累犯、兒虐致死及致重傷案不得假釋規定，經行政院通過，將函請司法院會銜送請立法院審議。

法務部表示，修法通過後，毒駕、酒駕及特殊重大暴力犯罪，於一定要件下不得假釋，以強化社會安全。

修法重點包括一、 增訂不能安全駕駛罪之累犯，再犯不能安全駕駛罪者，不得假釋規定：鑑於不能安全駕駛罪日益氾濫，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，而此類犯罪之累犯，於假釋期間，受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內再度犯不能安全駕駛罪，足認刑罰教化功能對其已無實益，為維護民眾生命及身體安全，增訂符合此要件不適用假釋之規定。

二、 增訂特殊重大暴力犯罪不得假釋：為彰顯社會公義，遏阻特殊重大暴力犯罪，兼顧刑罰衡平及比例原則，明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾10年者，不適用假釋之規定。

三、 羈押日數計入假釋已執行期間：無期徒刑及有期徒刑裁判確定前之羈押日數，均計入假釋要件「已執行期間」，以符合平等原則。

法務部表示，這次修法目的除因應大法官解釋外，也在積極回應社會對於嚴懲酒駕、毒駕及兒虐等特殊重大暴力犯罪之強烈期待，期能藉由嚴格假釋要件，有效降低再犯所帶來之社會危害，展現政府打擊犯罪及守護社會公義之決心。

法務部說，未來將持續配合後續法案審議作業，期能盡速完成修法程序，以維護社會秩序，保障人民權益。