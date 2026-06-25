影／德州撲克賭場藏身社區大樓！新北警查扣賭資及賭具逮16人

德州撲克地下賭場藏身社區大樓，新北市警方今天凌晨動員大批警力前往查緝，查扣賭資及賭具並逮捕賭場負責人鍾姓男子及賭客共16人，警詢後今依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

新北市永和警分局日前接獲情資，發現轄內某社區大樓1樓疑有不法分子假借休閒競技名義，實際經營德州撲克賭場，供不特定人士聚集賭博。警方隨即成立專案小組展開蒐證，經深入調查確認現場涉及賭博犯行後，持搜索票前往查緝。

今天凌晨動員30名警力執行搜索行動，當場查獲賭場負責人24歲鐘姓男子、工作人員及賭客共16人，查扣現金賭資12萬餘元、籌碼面額45萬元、撲克牌、帳冊、監視設備及相關賭具等證物。

經查該處以德州撲克競技交流為名，實則透過收取報名費、抽頭金等方式供賭客聚賭牟利，警詢後將鍾男及2名女荷官共7人，依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客依違反社維法依法裁罰。

永和警分局表示，任何形式的非法賭博行為，無論包裝為競技活動、協會交流或私人聚會，均屬警方重點查緝對象。警方將持續加強蒐報不法情資，針對各類職業賭場強力掃蕩，以淨化社會治安，維護市民安居環境。

德州撲克地下賭場藏身社區大樓，新北市永和警方今天凌晨查扣賭資及賭具並逮16人。記者王長鼎／翻攝

德州撲克地下賭場藏身社區大樓，新北市永和警方今天凌晨查扣賭資及賭具並逮16人。記者王長鼎／翻攝

德州撲克地下賭場藏身社區大樓，新北市永和警方今天凌晨查扣賭資及賭具並逮16人。記者王長鼎／翻攝