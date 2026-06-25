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職業軍人騎大型重機超速 撞死前方騎士...賠140萬元獲緩刑
台中高姓職業軍人休假騎大型重機超速，見前方盧姓機車騎士左轉閃避不及撞上，盧人車重摔腦部重創，送醫搶救2周仍不治；法院查，高、盧在交通事故均有過失，考量高已經賠償被害家屬140萬元調解成立、獲諒解，依過失致死罪判他5月徒刑，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，高男2025年8月27日晚上10點多騎大型重機經東區大智路、建智街口時超速行駛，當時盧姓機車騎士也疏未注意，自外側快車道左轉彎，高在後方因閃避不及撞上，盧人車倒地頭部重傷，緊急送醫搶救仍於9月11日身亡。
台中地院審理時，高坦承不諱，有警方現場調查、監視器畫面，相關診斷證明、相驗屍體報告可佐。由於高犯後留在現場，主動向警方坦承肇事，中院認為他符合自首要件，依法減刑。
中院也審酌，高無犯罪前科、素行良好，但因超速疏失釀盧死亡，但盧左轉未先讓左後車先行本身也有部分疏失。
中院考量，高已經賠償盧的家屬140萬元調解成立，家屬表示同意給予緩刑，斟酌他擔任職業軍人、家庭狀況，已取得被害家屬諒解、盡力彌補損害等一切情狀，依過失致死罪判他5月，得易科罰金，緩刑2年。
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