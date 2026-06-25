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男模暴打伯父、刀砍老爸頭...喊「我有精神病」法院不信判5年5月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾出演戲劇、出版寫真集的隋姓男模去年在住處拿殺蟲劑噴灑、持木劍攻擊伯父，再拿牛刀砍父親頭頸部，一審依傷害、殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑5年6月。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判5年5月徒刑，可上訴。

隋平時與父親及伯父長期不睦，曾多次因家庭糾紛通報家暴，法院曾核發通常保護令。隋2025年7月24日上午9時許，在台北市南港區住處，徒手毆打、腳踹攻擊伯父，還持殺蟲劑噴灑、木劍毆打，拿刀劃刺對方腿部，造成伯父頭部、耳朵、頸部及四肢多處撕裂傷與挫傷，傷勢合計多達10餘處。 

同日上午10時許，隋前往父親住處前，先持牛刀朝父親頭部、頸部劈砍，對方情急之下徒手擋刀，導致左手肘中刀，仍趁隙奪刀，未料隋仍不罷手，將父親摔倒在地，用手掐、以雙腳夾住父親脖子，造成前額擦傷、頸部擦傷、右前胸擦傷、左肋挫傷、左上臂撕裂傷10公分、左上臂擦傷、右側擦傷。

因伯父已先一步報警，警方趕到逮捕隋，他坦承傷害伯父，但否認有殺害父親的意思，供稱他只是想給父親一個教訓，沒有想要殺害父親，他只攻擊父親腹部，且他的身高也比爸爸矮，無法傷害父親的頭部及頸部。

不過，父親於警詢、偵查及法院審理中均稱，隋每一刀都是由上往下朝頭部砍，他為了抵擋兒子的攻擊，趁機奪走刀子，之後他就被甩到地上，兒子壓在他身上，以雙手掐住脖子，持續約3、5分鐘，讓他喘不過氣、意識模糊。

隋在犯案當下曾向父親揚言「我有精神病，我不怕」，在偵審階段也強調自己有思覺失調症、妄想症等症狀，但根據鑑定報告，隋行為時辨識能力並沒有下降，法院綜合卷證資料也認定隋沒有精神疾病，行為時責任能力無異常。

一審認為隋以徒手及多種工具攻擊伯父，又持牛刀砍向父親頭頸等要害部位，兩起犯行在短時間內接續發生，造成被害人傷勢不輕，對社會秩序及公眾安寧危害甚巨，依傷害罪判刑8月、殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑5年2月，應執行5年6月徒刑。

案件上訴，高院今撤銷一審判決，將殺害直系血親尊親屬未遂罪改判5年1月徒刑，至於傷害罪部分，則維持8月徒刑，合併應執行5年5月徒刑。

隋姓男模去年在住處拿殺蟲劑噴灑、持木劍攻擊伯父，再拿牛刀砍父親頭頸部，一審依傷害、殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑5年6月。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判5年5月徒刑。示意圖／Ingimage
隋姓男模去年在住處拿殺蟲劑噴灑、持木劍攻擊伯父，再拿牛刀砍父親頭頸部，一審依傷害、殺害直系血親尊親屬未遂罪判刑5年6月。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，改判5年5月徒刑。示意圖／Ingimage

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家暴 台灣高等法院

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