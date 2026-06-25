老翁為修亡父墳涉行賄公務員 未繳50萬緩起訴金遭起訴

台北市一名76歲的曾姓老翁，20204年12月間，為了試圖替「違規下葬」而禁止修繕的亡父墳墓修墳，涉嫌行賄北市府殯葬處黎姓課長。曾翁原獲檢察官網開一面緩起訴，條件為1年內向公庫支付50萬元卻遲遲未繳，遭台北地檢署撤銷緩起訴處分，重新依行賄罪嫌起訴。

起訴指出，曾翁曾於2011年8月間，向台北市殯葬處申請修繕亡父位於陽明山第一公墓的墓地，當時殯葬處便以該墓違規下葬為由駁回，後來曾翁又在2024年12月11日，向身兼議會聯絡人的殯葬處殯儀管理課黎姓課長陳情。

當天上午，曾、黎2人相約台北市議會見面，曾翁一見面便抱怨修墳申請遭駁回，詢問黎男可否重新申請修繕，同時遞出一個裝有6萬元現金的牛皮紙袋試圖行賄，當場遭黎男斷然拒絕及制止，並再次告知依規定不得修繕，將全案由廉政署移送北檢偵辦。

北檢起初考量曾翁年曾翁年事已高，坦承犯行且無前科，並已深表悔悟，為啟自新將其處分緩起訴，不料曾翁卻遲遲未繳納公庫捐款，最後緩起訴被撤銷，重新改依貪汙治罪條例非公務員對公務員違背職務行賄罪起訴。