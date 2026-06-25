快訊

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

南橫清晨驚見90公斤黑熊過馬路 男下車引返山：親見山林守護神

聽新聞
0:00 / 0:00

老翁為修亡父墳涉行賄公務員 未繳50萬緩起訴金遭起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北市一名76歲的曾姓老翁，20204年12月間，為了試圖替「違規下葬」而禁止修繕的亡父墳墓修墳，涉嫌行賄北市府殯葬處黎姓課長。曾翁原獲檢察官網開一面緩起訴，條件為1年內向公庫支付50萬元卻遲遲未繳，遭台北地檢署撤銷緩起訴處分，重新依行賄罪嫌起訴。

起訴指出，曾翁曾於2011年8月間，向台北市殯葬處申請修繕亡父位於陽明山第一公墓的墓地，當時殯葬處便以該墓違規下葬為由駁回，後來曾翁又在2024年12月11日，向身兼議會聯絡人的殯葬處殯儀管理課黎姓課長陳情。

當天上午，曾、黎2人相約台北市議會見面，曾翁一見面便抱怨修墳申請遭駁回，詢問黎男可否重新申請修繕，同時遞出一個裝有6萬元現金的牛皮紙袋試圖行賄，當場遭黎男斷然拒絕及制止，並再次告知依規定不得修繕，將全案由廉政署移送北檢偵辦。

北檢起初考量曾翁年曾翁年事已高，坦承犯行且無前科，並已深表悔悟，為啟自新將其處分緩起訴，不料曾翁卻遲遲未繳納公庫捐款，最後緩起訴被撤銷，重新改依貪汙治罪條例非公務員對公務員違背職務行賄罪起訴。

台北市一名曾姓老翁為了替「違規下葬」而禁止修繕的亡父墳墓修墳，涉嫌行賄北市府殯葬處黎姓課長，遭北檢依行賄罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片
台北市一名曾姓老翁為了替「違規下葬」而禁止修繕的亡父墳墓修墳，涉嫌行賄北市府殯葬處黎姓課長，遭北檢依行賄罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片

公務員 北檢

延伸閱讀

北市高中球隊學生陳情霸凌案 2公務員涉洩密罪起訴

黃紹庭褫奪公權 解職市議員

台南「剴剴案」翻版！11月大男嬰虐成殘...2保母延押2月並禁見通信

名嘴爆料與大陸女子親密照挨告 曹興誠遭告發誣告罪檢方不起訴

相關新聞

老翁為修亡父墳涉行賄公務員 未繳50萬緩起訴金遭起訴

台北市一名76歲的曾姓老翁，20204年12月間，為了試圖替「違規下葬」而禁止修繕的亡父墳墓修墳，涉嫌行賄北市府殯葬處黎姓課長。曾翁原獲檢察官網開一面緩起訴，條件為1年內向公庫支付50萬元卻遲遲未繳，遭台北地檢署撤銷緩起訴處分，重新依行賄罪嫌起訴。

台南「愷愷案」翻版！11月大男嬰虐成殘...2保母延押2月並禁見通信

台南市去年底爆出「愷愷案」翻版的鄭姓、張姓居家托育人員虐嬰案，檢方訊後聲押禁見獲准，並詳列2女總計21起犯行，依妨害幼童發育罪嫌起訴，2人移審後遭裁押禁見。因羈押期間將屆，台南地院提訊後認仍有羈押的必要，裁定均自7月2日起延長2月，並均禁止接見、通信。

3度撞人落跑！他吸安又無照撞死女騎士 二審仍判11年

桃園市男子陳松儀有毒品、肇事逃逸前科，他前年無照又吸食安非他命開車上路，撞死鐘姓女腳踏車騎士，犯後逃離現場。一審國民法官庭依毒駕致死、肇事逃逸罪判處11年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

北捷殺人案後po「趕進度」 桃園男想拉EMBA同學下地獄…判決出爐

游姓男子因與EMBA同學不和，去年底見北捷殺人案後，以手機上網在個人臉書公開po文「中山Ap107的人，我全部不要，全部下地獄，我要趕進度了、人死的不夠多」，引發恐慌，桃園地院審結，依恐嚇公眾罪將游男判處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

民進黨共諜二審刑度全變輕！賴清德前諮議改判3年 「他」逆轉獲無罪

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

非洲豬瘟釀全台21億損失 豬農子遭羈押逾半年終獲釋...7月將宣判

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元。檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，父子雙雙遭收押。陳父高齡8旬去年12月先獲釋，法院至今年6月23日才讓陳子15萬元交保，全案7月28日宣判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。