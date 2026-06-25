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台南「剴剴案」翻版！11月大男嬰虐成殘...2保母延押2月並禁見通信

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市去年底爆出「剴剴案」翻版的鄭姓、張姓居家托育人員虐嬰案，檢方訊後聲押禁見獲准，並詳列2女總計21起犯行，依妨害幼童發育罪嫌起訴，2人移審後遭裁押禁見。因羈押期間將屆，台南地院提訊後認仍有羈押的必要，裁定均自7月2日起延長2月，並均禁止接見、通信。

台南地院指出，鄭女、張女羈押期間即將屆滿，經訊問後，鄭女坦承部分犯行，但否認與張女共犯，並否認致重傷害結果；張女則全部坦承不諱，並有檢方補充理由書所載證據可稽，認2人均涉犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷、凌虐未滿7歲幼童致重傷等罪，嫌疑重大。

2人於4月間被起訴後移審，遭法院裁押禁見，鄭女向高分院提抗告而遭駁回。國民法官法庭於5月間已第一次協商程序，並定於7月進行第二次協商程序。

台南地院認為，2人所涉犯凌虐未滿7歲幼童致重傷罪法定刑為10年以上有期徒刑，為最輕本刑5年以上重罪，衡情重罪常伴有逃亡高度可能，有相當理由足認2人有逃亡之虞；且2人對共同犯行部分陳述歧異，之前有湮滅證據情事，有事實足認有勾串共犯之虞。

台南地院審酌，如將2人釋放，有高度可能因畏懼重罪或高額賠償而逃亡或串證，依目前審理進度，仍有繼續羈押必要，應均自7月2日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

檢方起訴，鄭女在台南麻豆區從事在宅居家式托育服務，對外招收幼童照顧營業，鄭女擔任負責人，張女則受雇於鄭女，一起在同處所從事幼童托育工作。

檢方表示，鄭女、張女於去年3月至12月間，涉嫌多次虐待1名受托男嬰，直到12月初發現當時11個月大男嬰身體狀況有異，由鄭女聯絡男嬰母親送醫，發現男嬰受有創傷性腦損傷合併左側硬腦膜下出血及水腫、右側偏癱、癲癇、視網膜出血與兩眼視力缺損、兩耳聽力缺損等傷勢。

而男嬰經兩次轉院接受眼部手術等治療，醫院診斷受有受虐性腦損傷合併雙側腦部嚴重萎縮傷勢，視力、右側肢體、聽力、腦部均有嚴重減損機能情形，已達重傷害程度。

台南麻豆鄭姓、張姓2名托育人員涉虐童遭檢方起訴，台南地院裁定7月2日起延長2月，並均禁止接見、通信。圖／本報資料照片
台南麻豆鄭姓、張姓2名托育人員涉虐童遭檢方起訴，台南地院裁定7月2日起延長2月，並均禁止接見、通信。圖／本報資料照片

保母 台南 剴剴案

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