北捷殺人案後po「趕進度」 桃園男想拉EMBA同學下地獄…判決出爐

游姓男子因與EMBA同學不和，去年底見北捷殺人案後，以手機上網在個人臉書公開po文「中山Ap107的人，我全部不要，全部下地獄，我要趕進度了、人死的不夠多」，引發恐慌，桃園地院審結，依恐嚇公眾罪將游男判處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，經營汽機車零件進出口生意的47歲游男，2021年間就讀國立中山大學EMBA期間與同學發生不快，2025年12月19日見張文在台北捷運台北車站及中山站犯下殺人案件新聞，在社會正處於捷運喋血恐慌之際，竟於同月23日中午於蘆竹區辦公室內，用手機登入臉書，公開張貼驚悚言論。

游在他的個人臉書寫道「對了中山 Ap107的人我全部不要全部下地獄。永世不得超生還有吳ＯＯ的學生我全部不要。我要趕進度了。人死的不夠多。」 由於該貼文設定公開，任何人都能隨時瀏覽，內容更將EMBA同學與當時駭人聽聞的捷運殺人案作連結，揚言加害特定人的生命與身體，隨即遭調查局新北市調查處查獲並移送法辦。

桃園地檢署偵辦時，游男坦承不諱，雖然移送單位認為他另涉犯恐嚇危害安全罪，但檢方認定游男只是在網路公開揚言，並未直接或間接將訊息傳送給EMBA的特定師生，因此不構成恐嚇危害安全罪，依妨害秩序罪章中的恐嚇公眾罪嫌起訴。

法院審理時，游男在準備程序中當庭認罪，法官裁定改以簡易判決處刑。法官認為，游男僅為了宣洩個人情緒，就在社群軟體上發表恐怖言論，擴散社會大眾的恐懼心理，對公眾安寧與社會秩序造成相當危害。

雖然律師在法庭上代為求情，表示游男從事汽車零件檢驗設備買賣，需要扶養父母及三個年幼女兒，希望法院能給予緩刑機會，法官審酌後指出，游男的行為引發公眾恐慌，對治安危害不輕，不宜暫不執行刑罰，因此拒絕宣告緩刑，判處有期徒刑4個月，可易科罰金12萬元，並沒收作案用的iPhone 16手機，全案仍可上訴。