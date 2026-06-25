民進黨共諜二審刑度全變輕！賴清德前諮議改判3年 「他」逆轉獲無罪

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

一審依違反國家機密保護法等罪判邱世元6年2月、吳尚雨4年、何仁傑8年2月徒刑。高院今也改判邱5年徒刑，併科罰金10萬元，沒收45萬餘元；吳尚雨改判3年徒刑；何仁傑則獲判無罪。

檢方起訴，黃取榮2003年赴大陸經商，結識中央軍委會兩名情報人員並被吸收為共諜，2017年介紹邱世元接觸情工人員、當下線，在台物色、接觸、吸收國人，刺探、收集政府機關機敏資料，黃、邱分別收取工作報酬607萬7500元、221萬6924元。

黃取榮透過邱世元找上吳尚雨打探總統府消息，吳則提供賴清德出訪巴拉圭、競選總統期間的行程。吳尚雨在賴清德選上總統後，仍然在賴身邊任職，被查獲後才被解職。另外，黃、邱還透過何仁傑取得台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等資料。

檢方偵辦期間陸續聲押黃取榮等4人獲准，邱世元、吳尚雨偵查中認罪，邱稱是以新聞報導、政府網站公開資料彙整工作報告檔案交付黃，再由黃轉交陸方。吳尚雨承認提供賴清德行程給邱，但不知會傳給大陸。

台北地檢署依國家機密保護法、國家安全法、洗錢防制法等罪嫌起訴黃等4人。台北地院一審認定何仁傑2023年利用確認外交部長行程、外交部業務人員向外交部長報告或私下查看資料的機會，將所獲取的2份公務秘密及1份機密交給黃取榮。黃再混和公開資料和秘密及機密資料，撰寫成分析報告，以加密軟體傳送給中共情工人員。

此外，黃取榮指示邱世元接續向吳尚雨刺探及收集總統出訪行程細節的1份資料（原為機密，待行程結束後已解密），以及副總統國內選舉行程4份資料（公務上秘密，待行程結束後已解密），吳基於交情，將資料傳送、交付給邱。

黃取榮於獲得中共情工人員交付的工作所得497萬7500元、邱世元於獲得的工作所得共221萬6924元，2人利用頻繁往返兩岸的台商，接續將工作犯罪所得輾轉匯回台灣而領出。

一審指出，黃取榮、何仁傑雖否認犯行，但有相關證證詞、包含法院依職權選任的專家證人到庭證述，與卷內物證、書證等證據資料相符，黃、何犯行應予認定。邱世元、吳尚雨偵審中坦承不諱，有相關證人的證詞與卷內物證、書證等證據資料相符，犯行也予認定。