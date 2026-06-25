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非洲豬瘟釀全台21億損失 豬農兒子遭羈押逾半年終獲釋...7月將宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元。檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，父子雙雙遭收押。陳父高齡8旬去年12月先獲釋，法院至今年6月23日才讓陳子15萬元交保，全案7月28日宣判。

檢方查出，陳姓兒子為規避稽查，2022年預先拍蒸煮照片存在手機內，於2023年1月至2025年9月每天申報時「反覆上傳舊照片」充做當天蒸煮證明，收受廚餘超過實際用量，也違規轉售、申報不實，10月10日大量豬隻死亡，陳和父親也沒通報疫病，僅自行以抗生素投藥，仍無法控制死亡。

檢方發現，陳姓父子為避免疫情外洩影響拍賣，10月10日至20日間將部分死豬交合法化製業者，其餘由非法業者清運，並在化製三聯單填寫不實數量，短少申報46頭死豬，直至10月22日非洲豬瘟疫情爆發，台中市府當天預防性撲殺同場尚存活的195頭豬。

檢方說，陳姓父子見大量豬隻死亡，為減少損失仍將30頭可能染疫、未逾停藥期的豬送大安肉品市場拍賣，詐得32萬元；檢方去年11月4日將陳姓父子聲押禁見獲准，陳父因高齡87歲，同年12月底偵查中先交保獲釋，檢方今年2月再依偽造文書、詐欺及廢棄物清理法起訴陳姓父子。

全案移審台中地院後，陳子仍繼續羈押，他曾以爸爸年邁、女兒將臨盆，為挽救將崩潰家庭請求停止羈押遭駁回。

陳子近期再聲請停押，主張自己居所固定，洽興畜牧場已關閉，沒有反覆實施之虞，且本案已審結，證據調查完畢，無串供、滅證可能。

中院考量，陳子羈押原因仍存在，但全案6月10日辯論終結，陳子已羈押有相當時日，綜合審酌後6月23日命他15萬元交保，限制住居、出境及出海8月。

洽興畜牧場負責人陳姓兒子涉嫌詐欺等罪嫌，去年11月初遭羈押至今逾半年，法院6月23日裁定他15萬元交保。圖／報系資料照
洽興畜牧場負責人陳姓兒子涉嫌詐欺等罪嫌，去年11月初遭羈押至今逾半年，法院6月23日裁定他15萬元交保。圖／報系資料照

非洲 非洲豬瘟 豬農 廚餘

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