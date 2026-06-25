快訊

MLB／李灝宇手感延燒 對洋基再敲雙安、連4場安打

委內瑞拉連2起規模7以上強震！USGS估建物倒塌恐釀上萬人傷亡

女生也要教召了 女兵人數創新高為何仍留不住軍官？

聽新聞
0:00 / 0:00

台中通緝犯撞斷警左手5萬交保 檢急再通知到庭聲押獲准

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中大甲分局小隊長陳芝銘20日緝捕邱姓通緝犯遭撞斷左手，邱落網移送後台中地檢署僅諭知他5萬元交保，但命其22日上午到庭，訊問後以他4月間另持有槍枝，有反覆實施之餘，依槍砲罪嫌向台中地院聲請羈押獲准。

大甲分局6月20日於大甲區中山路一處民宅準備逮捕邱姓毒品通緝犯。邱男在屋內聽到敲門聲慌張想逃，多名刑警分守前後門，邱仍從後門衝出。

緝捕嫌犯過程中，小隊長陳芝銘、偵查佐王麒皓守在後門，未料陳芝銘被邱男二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手已嚴重骨折變形，傷口二次被撞，他仍奮不顧身捉到人，並在其住處起獲毒品、3把槍，依毒品等罪嫌移送，台中地檢署當天內勤檢察官複訊後，僅命邱5萬元交保。

中檢當時解釋，檢察官視案情綜合評斷是否聲押，本案是持有毒品非毒駕，因此未聲請羈押，但已定庭期，將盡速偵結。

中檢今再發新聞稿稱，檢察官經諭知邱5萬元交保，並命他於6月22日上午到庭，不到即拘，檢方22日上午訊問邱後，另以他今年4月間非法持有具殺傷力槍枝，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認有逃亡、反覆實行傷害犯罪之虞。

檢方認為邱有羈押原因、必要，檢察官當庭逮捕，向台中地院聲請羈押獲准。

大甲分局攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝
大甲分局攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝

大甲分局攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝
大甲分局攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝

台中 通緝 台中地院

延伸閱讀

彰化溪州大貨車撞民宅 駕駛涉毒駕遭檢方聲押

彰化溪州大貨車衝撞民宅 駕駛涉毒駕遭檢方聲押獲准

澎湖2男子毒駕 今獲地院裁准羈押

涉掏空葳格校產...金錢豹創辦人袁昶平夫妻今遭檢方聲押 法院准了

相關新聞

民進黨共諜二審刑度全變輕！賴清德前諮議改判3年 「他」逆轉獲無罪

民進黨前資深黨員黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮助理何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，一審判黃10年徒刑，台灣高等法院今改判黃6年徒刑，併科罰金60萬元，沒收87萬元犯罪所得，可上訴。

非洲豬瘟釀全台21億損失 豬農子遭羈押逾半年終獲釋...7月將宣判

台中洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運禁宰損失21億元。檢方指控負責人陳姓父子規避廚餘蒸煮、短報死豬量交非法業者清運，更販賣病死豬，涉偽造文書、詐欺，父子雙雙遭收押。陳父高齡8旬去年12月先獲釋，法院至今年6月23日才讓陳子15萬元交保，全案7月28日宣判。

台中通緝犯撞斷警左手5萬交保 檢急再通知到庭聲押獲准

台中大甲分局小隊長陳芝銘20日緝捕邱姓通緝犯遭撞斷左手，邱落網移送後台中地檢署僅諭知他5萬元交保，但命其22日上午到庭，訊問後以他4月間另持有槍枝，有反覆實施之餘，依槍砲罪嫌向台中地院聲請羈押獲准。

前主播涉藉朱銘贗品詐財 始終否認犯行審理結果出爐

前電視台主播楊中化與其好友、資深媒體人陳力瑜遭控藉雕塑大師朱銘作品的仿造品詐財，繼陳涉案部分經台北地院判刑5月，楊涉案部分士林地院近日審結，依共同行使偽造私文書罪判處徒刑4月，可易科罰金。

5年獸行 棒球教練侵犯男童 再判19年

台中某國小棒球隊松姓教練對數十名學童犯下強制猥褻等案，一、二審依九十罪，分判一年六月至八年六月不等刑期。松男另對十名學童犯廿二罪，台中地院昨一審判應執行十九年，可上訴。台中市教育局表示，已收到卅四件國家賠償請求書，其中廿三件已成立，持續協助受害學生及家長保障相關權益。

性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

有「醫美教父」稱號的愛爾麗集團總裁常如山，因醫美診所涉偷拍案遭羈押，常另遭女子提告妨害性自主，捲入性侵風暴。台北地檢署認為常扯掉女子內褲企圖性侵，犯強制性交未遂罪，且在檢察官核發犯罪被害人保護命令後恣意騷擾，昨除起訴外也建請法院從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。