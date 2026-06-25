台中通緝犯撞斷警左手5萬交保 檢急再通知到庭聲押獲准

台中大甲分局小隊長陳芝銘20日緝捕邱姓通緝犯遭撞斷左手，邱落網移送後台中地檢署僅諭知他5萬元交保，但命其22日上午到庭，訊問後以他4月間另持有槍枝，有反覆實施之餘，依槍砲罪嫌向台中地院聲請羈押獲准。

大甲分局6月20日於大甲區中山路一處民宅準備逮捕邱姓毒品通緝犯。邱男在屋內聽到敲門聲慌張想逃，多名刑警分守前後門，邱仍從後門衝出。

緝捕嫌犯過程中，小隊長陳芝銘、偵查佐王麒皓守在後門，未料陳芝銘被邱男二次衝撞，空中翻一圈後落地，左手已嚴重骨折變形，傷口二次被撞，他仍奮不顧身捉到人，並在其住處起獲毒品、3把槍，依毒品等罪嫌移送，台中地檢署當天內勤檢察官複訊後，僅命邱5萬元交保。

中檢當時解釋，檢察官視案情綜合評斷是否聲押，本案是持有毒品非毒駕，因此未聲請羈押，但已定庭期，將盡速偵結。

中檢今再發新聞稿稱，檢察官經諭知邱5萬元交保，並命他於6月22日上午到庭，不到即拘，檢方22日上午訊問邱後，另以他今年4月間非法持有具殺傷力槍枝，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認有逃亡、反覆實行傷害犯罪之虞。

檢方認為邱有羈押原因、必要，檢察官當庭逮捕，向台中地院聲請羈押獲准。

大甲分局攻堅緝捕邱姓毒品通緝犯，偵查隊小隊長陳芝銘遭通緝犯二次衝撞，左手嚴重骨折。記者游振昇／翻攝