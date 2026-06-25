風波不斷 涉掏空校產 袁昶平夫妻收押

葳格國際學校創辦人袁昶平（右起）與擔任學校董事的妻子吳菀庭，涉嫌掏空上億校產，昨遭台中地檢署聲押禁見獲准。圖／讀者提供

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平二○二三年間涉國泰洋酒逃漏稅案，法院裁定以一億元交保，檢方依稅捐稽徵法等罪起訴。案件審理期間，去年九月間有廠商爆料，袁與妻子、葳格國際學校董事吳菀庭掏空校產，檢方介入偵辦後兩度搜索，昨帶回袁昶平夫妻，認二人涉偽造文書等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

去年九月廠商向媒體爆料，指袁昶平與擔任學校董事、執行長的妻子吳菀庭，除積欠千萬工程款，還以整修校區名義發包工程，收受回扣，另作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪華轎車，疑掏空上億校產。

台中地檢署五月八日、昨天發動兩波搜索，第一波搜索地點是葳格國際學校，除相關帳冊資料遭搜扣外，一級主管的手機也被查扣，昨天則是持搜索票帶回袁昶平夫妻，再度搜索學校、寶麗金餐飲集團、金悅富公司。

檢察官昨天訊問袁昶平夫妻後，認為兩人有掏空校產、公司資產犯行，涉行使業務登載不實文書、公益侵占、業務侵占、背信、違反商業會計法等罪，嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據，勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕，並聲請羈押禁見，台中地院昨天傍晚裁准。

袁昶平近年風波不斷，他因金錢豹酒店涉及國泰洋酒逃漏稅案，為籌措一億元保金，與台中電商「威力」發生債務糾紛，威力指控袁帶人恐嚇威脅、出手打人，逼迫簽下還款同意書，此部分已經檢方依傷害等罪起訴。

袁昶平兒子袁復邦涉國泰洋酒逃漏稅案，檢調偵辦期間逃亡美國，今年初返台遭收押，此次夫妻又因掏空校產遭羈押，一家三口都身陷囹圄。