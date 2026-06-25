黃紹庭褫奪公權 解職市議員

國民黨高雄市議員黃紹庭以人頭助理、低薪高報方式，詐領助理費共一四五五萬元，他認罪並繳回犯罪所得，最高法院昨依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判二年徒刑，褫奪公權三年，緩刑五年定讞。黃雖不必入監，因褫奪公權仍被解職，且無法登記參選連任。

「反正就遇上了，就看看判決書怎麼寫」，黃面對判決語氣平和。國民黨高雄市黨部表示，尊重司法判決，後續由市黨部考紀會依相關規定辦理。

黃紹庭二○一四年起利用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，請助理領錢「回繳」溢領薪資，如申報四萬元薪水，實際只給助理二萬六千元至三萬元，繳回薪資用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

檢調搜索當天，黃一早搭機飛往大陸廈門三天後才返台，檢方複訊後聲押獲准。檢方依法起訴，考量黃坦承犯行並指證共犯，且與妻子主動繳回一四五五萬餘元，建請法院從輕量刑。

高雄地院認為黃紹庭為增加辦公室可運用的零用金，利用議員身分以申報人頭助理、低薪高報等手法，詐領助理補助費，敗壞官箴。雄院審酌黃確實悔悟，依三個利用職務詐取財物罪各判一年十月徒刑，應執行二年刑，褫奪公權三年，並宣告緩刑五年，提供二四○小時義務勞務、支付公庫一五○萬元，緩刑期間付保護管束。

檢方認判決不分三罪情節，一律量處同樣刑度且依規定減刑，量刑過輕。高雄高分院認為一審漏未要求黃接受法治教育課程，緩刑條件增為支付公庫二百萬元、接受七堂法治教育課程。最高法院維持二審見解，昨駁回黃上訴確定。