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新聞眼／終審不判死 如何自居法官

聯合報／ 本報記者林孟潔

台中高分院更一審審理康建生技公司命案，昨再判凶手李鴻淵三個死刑，給予被害家屬些許慰藉，但最高法院近年來對死刑案無一不撤銷，「終審實質廢死」立場鮮明，本案也可能落入不斷「撤銷發回」的循環，甚至自為改判，無止盡折磨被害家屬心靈。

憲法法庭二○二四年判決死刑有條件合憲，設「一致決」等八枷鎖，讓判死難上加難。不過，於憲法判決之前，最高法院早已替判死「自我設定」嚴苛的門檻，並自二○二○年三月卅一日判決溺殺兩人的沈文賓死刑定讞後，超過六年沒有再判過死刑，沈也成為「末代死囚」。

最高法院多年來每逢死刑案件必撤銷，燒死九人的李國輝被判多次死刑，最終竟戲劇性逆轉逃死；性侵殺害馬國女大生的梁育誌一、二審及更一審都判死，也被撤銷發回更審，直到更二審改判無期徒刑，最高法院「終於肯認判決」。

終審不判死的理由洋洋灑灑，卻讓人質疑是「雞蛋裡挑骨頭」，先是自創「間接故意不能判死」的條件，讓縱火害死六命的湯景華免於一死，而當兩名幼子面前殺害父母的惡鄰吳龍滿，事實審判處兩個死刑，最高法院卻質疑殺人動機起於何時、雙方有無發生爭吵、未經精神鑑定。

最高法院甚至點名兩名幼子未到庭陳述，當成撤銷發回的理由之一，令基層法官火大，法官論壇指最高法院「在枝微末節找毛病」，要求小朋友上法庭，無疑是在為被告遞上另一把屠戮的刀具。最高法院只要分到死刑判決就無止盡發回，遭下級審譏「廢死作文班」，且三審近年調動頻繁，吳龍滿死刑被撤銷，法官就調派，這就是我們的司法！

空有死刑條文存在，法院不敢判死，如何自居法官？未來國民法官判處死刑案件上訴第三審，最高法院還要繼續寫作文，站在人民對立面？

李鴻淵 死刑 最高法院

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