5年獸行 棒球教練侵犯男童 再判19年

台中某國小棒球隊松姓教練對數十名學童犯下強制猥褻等案，一、二審依九十罪，分判一年六月至八年六月不等刑期。松男另對十名學童犯廿二罪，台中地院昨一審判應執行十九年，可上訴。台中市教育局表示，已收到卅四件國家賠償請求書，其中廿三件已成立，持續協助受害學生及家長保障相關權益。

台中市議員江和樹前年底反映，一名國小少棒隊教練涉性侵學童，還以手機偷拍，若學童不就範，即不讓學童打球，檢警介入調查，去年三月間偵結起訴。

起訴指出，松姓男子涉在二○二○至二○二四年擔任台中市一所國小棒球隊教練期間，對四十一名學童犯下強制猥褻、強制性交、違反兒少性剝削等犯行，一共有九十次。

檢方痛批松男把學童當「年幼禁臠」「嚴重敗壞師德」，一審在去年七月間，依強制性交等九十罪，判松一年六月至八年六月不等，未定應執行刑，二審在去年十一月駁回上訴，全案確定。

檢方後續再偵結起訴松男涉案部分，第二波起訴對十名學童有廿二罪，地點遍及宿舍、教室、車上，第二波偵結部分，台中地院昨審結，松男犯強制猥褻等罪應執行十九年，可上訴。第三波起訴部分，尚有十多人受害、共十九罪，法院審理中。

松男五年犯行、受害數十人，藍綠議員抨擊教育局與校方嚴重失職。教育局指出，三月召開考核會議，決議前校長未督導所屬人員落實查詢不適任人員系統，導致松男持續教練工作，使學生遭遇不當對待，情節重大予以記兩大過並調離現職，目前無在校服務；現任校長督理不周予以申誡一次處分。另期間學務主管及承辦人員共六人，依規定各申誡兩到三次處分。

教育局指出，已全面強化校園運動團隊及社團管理機制，包括落實不適任人員查詢制度、全面檢視契約規範，加強外聘運動教練管理、辦理運動領域性別平等教育研習及親職教育等宣導活動，提升教練、學生及家長性別平等意識、風險辨識及自我保護知能，防範類似事件發生。