Uber Eats被利用洗錢1千多萬 調查局資安站搜索7處約談9人

林姓男子利用知名外送Uber Eats第三方支付平台代收代付功能，開設餐飲、茶飲、小吃店等至少4家商行，並註冊近300個買家帳號綁定信用卡下單，再將外送改為自取等方式，讓外送員不用跑單，從2023年2024年間偽造2800筆不實交易，涉嫌洗錢1千多萬元。台北地檢署今指揮調查局資安站，兵分7路搜索林姓主嫌等6人住居所，約談林等9人到案。

Uber Eats發現特定商家有多筆交易異常通報，調查局資安站獲報後追查，主嫌林漢嘉涉嫌在2023年7月間在Uber Eats設立茶飲、餐飲、小吃店、商行等至少4間店家當起老闆，並註冊近3百個買家帳號綁定刷卡支付，疑似透過外送改自取、訂單備註等手法，讓外送員不用跑單，利用Uber Eats代收代付功能洗錢。

檢調統計，林姓主嫌從2024年1月至12月間涉嫌透過2800多筆虛偽訂單交易，洗錢金額約1千多萬元。台北地檢署今指揮調查局資安站，兵分7路搜索林漢嘉等6人住居所，約談林等9人到案，持續釐清犯案手法及金流。