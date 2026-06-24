快訊

獨／業界也訝異…不只榮成與世芯 郭明鑑還擔任香港兩家上市公司董事

AIT：國務院鼓勵各州、美企擴大與台交流 遭施壓可聯繫尋求協助

台積電只排第二！5000大企業經營績效榜出爐 這家公司奪冠

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber Eats被利用洗錢1千多萬 調查局資安站搜索7處約談9人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子利用知名外送Uber Eats第三方支付平台代收代付功能，開設餐飲、茶飲、小吃店等至少4家商行，並註冊近300個買家帳號綁定信用卡下單，再將外送改為自取等方式，讓外送員不用跑單，從2023年2024年間偽造2800筆不實交易，涉嫌洗錢1千多萬元。台北地檢署今指揮調查局資安站，兵分7路搜索林姓主嫌等6人住居所，約談林等9人到案。

Uber Eats發現特定商家有多筆交易異常通報，調查局資安站獲報後追查，主嫌林漢嘉涉嫌在2023年7月間在Uber Eats設立茶飲、餐飲、小吃店、商行等至少4間店家當起老闆，並註冊近3百個買家帳號綁定刷卡支付，疑似透過外送改自取、訂單備註等手法，讓外送員不用跑單，利用Uber Eats代收代付功能洗錢。

檢調統計，林姓主嫌從2024年1月至12月間涉嫌透過2800多筆虛偽訂單交易，洗錢金額約1千多萬元。台北地檢署今指揮調查局資安站，兵分7路搜索林漢嘉等6人住居所，約談林等9人到案，持續釐清犯案手法及金流。

Uber eats遭林姓男子等人利用，涉嫌洗錢1千多萬元。（Uber eats網頁）
Uber eats遭林姓男子等人利用，涉嫌洗錢1千多萬元。（Uber eats網頁）

外送 洗錢

延伸閱讀

Uber Eats：從早餐到宵夜 麥當勞最受歡迎的門市在這裡

檢察官充當金主收重利 被押4月後起訴移審…法官裁定2萬元交保限制住居

掃碼陷阱 TWQR淪詐團洗錢新工具

台南行銷公司被控勾結詐團 臉書投放朱家泓假投資廣告騙千萬

相關新聞

Uber Eats被利用洗錢1千多萬 調查局資安站搜索7處約談9人

林姓男子利用知名外送Uber Eats第三方支付平台代收代付功能，開設餐飲、茶飲、小吃店等至少4家商行，並註冊近300個買家帳號綁定信用卡下單，再將外送改為自取等方式，讓外送員不用跑單，從2023年2024年間偽造2800筆不實交易，涉嫌洗錢1千多萬元。台北地檢署今指揮調查局資安站，兵分7路搜索林姓主嫌等6人住居所，約談林等9人到案。

SBL假球簽賭案開庭！柯旻豪當「長照居服員」 斑霸想解除境管幫助家裡

SBL超級籃球聯賽爆發假球簽賭案，檢方起訴10名裕隆納智捷隊球員，其中曾獲MVP的柯旻豪一審判刑7年最重，台灣高等法院今開庭，柯仍否認「打假球」，並稱自己目前擔任長照居服員，有正當工作，他不會逃亡，請求法院不要再限制出境、出海。

台鹽綠能弊案今開庭 台綠前專員供詞與高層大相逕庭

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚同案被告台綠業務開發處前彭姓專員詰問，曾在偵訊及準備程序時指經手土地開發約200、300公頃，800萬仲介費石沉大海，與台綠本身不做土地開發之說大相逕庭。其他被告律師提示地籍圖，當庭供彭指認，他則說，時間那麼久，沒有印象了。

涉掏空葳格校產...金錢豹創辦人袁昶平夫妻 今遭檢方聲押 法院准了

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻遭廠商踢爆，涉嫌掏空校產，金額上易原，台中葳格國際學校上月8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，袁昶平夫妻等人另涉恐嚇、毆打電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已經檢方起訴。據了解，檢方今天以背信等罪，聲押袁昶平吳菀庭，台中地院下午裁定羈押禁見。

假共清真撈錢？藍中委騰昌公司遭爆違法 桃檢今揮軍突襲大稽查

針對國民黨中央委員史碩仁經營的騰昌公司，涉嫌假借共同清除機構名義違法對外招攬營建廢棄物，經媒體大肆披露，桃園地檢署今早迅速分案，即刻率桃園市政府環保局等相關單位，前往騰昌位於桃園八德的廠房展開全面性聯合大稽查。

千萬獎金充公超嘔！頭獎冒領案國稅局找到真中獎人...發票正本不見了

2024年7、8月統一發票千萬頭獎開在鳳山某飲料店，兌獎截止日前都無人出面領獎，陳姓男子自稱消費者要業者補印發票，因引起業者、銀行起疑被拒，業者最後根據消費時間、金額找到實際中獎人，原來是店家常客，但已過兌獎期，且發票找不到正本，只能和千萬頭獎錯身而過。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。