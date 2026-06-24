SBL假球簽賭案開庭！ 柯旻豪當「長照居服員」 斑霸想解除境管幫助家裡

SBL超級籃球聯賽爆發假球簽賭案，檢方起訴10名裕隆納智捷隊球員，其中曾獲MVP的柯旻豪一審判刑7年最重，台灣高等法院今開庭，柯仍否認「打假球」，並稱自己目前擔任長照居服員，有正當工作，他不會逃亡，請求法院不要再限制出境、出海。

高院今傳喚前球員柯旻豪、周暐宸、邱忠博、陳品銓及斑霸，另也還傳喚前球員、汙點證人吳季穎的友人張曉悌到庭。

柯旻豪律師指出，柯坦承簽賭也願意繳回犯罪所得，但否認詐欺、違反運動彩券發行條例，認為吳季穎證詞前後反覆，但一審判決卻採納吳的證詞，是「先射箭再畫靶」，柯不會為了幾千元卻放棄奪冠的數十萬獎金，聲請傳喚一名教練作為專家證人，鑑定賽事為真。

塞內加爾籍的斑霸今出入法院拿傘擋臉，庭上也不認罪。律師指出，斑霸不知道運彩如何獲利，他的中文非常不好，律師也是透過英文溝通，在瞬息萬變的球場上不可能透過短暫交流，指示斑霸打假球，並聲請傳喚吳季穎作證。

另外，柯旻豪、班霸限制出境期限即將屆滿，法院今也行訊問程序，柯表示，他目前在高雄擔任長照居服員，有正當工作，他不會逃亡，希望不要再限制出境。律師也說，柯有固定居所，與奶奶同住，一周工作六天，也沒有經濟能力逃亡。

斑霸透過通譯表示，他目前住在淡水友人的房子，也沒有薪資收入，已經3年沒有辦法幫助家裡，他是靠過去積蓄支付生活開銷及律師費，但也很困難，朋友有時會提供工作機會，但錢也不夠養活自己和家庭。

律師則替斑霸辯護指出，斑霸無法回到原生國家，雖判刑5年多要解除限制出境有困難，但斑霸覺得冤枉、自己是清白的，希望法院能夠相信18歲就在台灣發展的年輕人，解除限制出境。

陳品銓在法庭上哽咽表示，他願意認罪也主動繳回犯罪所得7000元，他非常後悔，進入職籃第一年就犯了這個大錯，毀了從小到大的夢想，他高中時父親離世，原本以為可以靠籃球照顧好母親，讓年邁的母親可以輕鬆一點，但因為他的愚蠢斷送整個籃球生涯。

他說，因為這件案子，他學到很大的教訓，也嘗試很多不同工作，目前只能在市集擺攤謀生，最後想向球團、球迷和社會大眾道歉，希望法院從輕量刑，給予緩刑悔改的機會。邱忠博今則坦承犯行，律師表示邱認罪請求輕判，並願意繳回犯罪所得，邱庭後立即繳交1萬7000元。

一審判決指出，吳季穎、柯旻豪、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、李其恩及斑霸2023年2月至4月於SBL第20屆賽季期間，出戰柏力力、台啤、台銀等籃球隊6場賽事中，以故意投失、故意失誤、密集傳球、故意不接球、故意不傳球等表現，依照事前獲悉或場上接獲指示，控制比分贏得賭資。

一審判處柯旻豪7年徒刑、班霸5年2月、吳季穎則因汙點證人獲判2年、緩刑5年。李其恩參與控分僅一場，判刑1年8月並宣告緩刑4年。周暐宸判刑4年9月，偵審時具結證述不一，法院依職權另告發偽證罪；陳品銓4年4月徒刑、邱忠博3年4月徒刑。

SBL裕隆納智捷隊前球員邱忠博。記者林孟潔／攝影

SBL裕隆納智捷隊塞內加爾籍前球員斑霸。記者林孟潔／攝影