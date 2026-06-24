台鹽綠能弊案今開庭 台綠前專員供詞與高層大相逕庭

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚同案被告台綠業務開發處前彭姓專員詰問，曾在偵訊及準備程序時指經手土地開發約200、300公頃，800萬仲介費石沉大海，與台綠本身不做土地開發之說大相逕庭。其他被告律師提示地籍圖，當庭供彭指認，他則說，時間那麼久，沒有印象了。

面對他在偵訊指鴻暉公司負責人蘇俊仁介紹他到台綠上班，供稱台綠薪水太少，蘇俊仁答應會補他一筆錢，所以他在鴻暉兼差收土地等語。他今改稱沒有幫助鴻暉收地，他於台綠成立第一天，遞履歷書沒經面試，就進入台綠上班，而他是台綠員工，沒有在鴻暉兼差，雖沒有主動開發，經地主或透過土地仲介聯繫，會跑第一線，收地主同意書，再呈報上去，由高層決策。

彭表示，開發土地包括北門蚵寮、三股子及頂山子段，開發面積約200、300公頃；一個地方跑二、三次，看地籍圖再看現場，這是最基本的。然而，蘇俊仁律師提示台綠與電業商合作案場地籍圖，請他指示其開發土地地籍所在，他則說，時間那麼久，沒有印象了。

同時，他於偵訊中供稱，他去仲介的話，鴻暉私底下也會給他回扣。律師詢及此事，他說，當時精神狀況不是很好，不知道為什麼這麼說，「我確實沒有收仲介費」。

他表示，蘇俊仁電話中曾提及公司要給他1000萬元，因他急需用錢買錢，蘇俊仁給了他120萬元，又因撞車要處理貸款，蘇俊仁又給了他80萬元去處理。然而，他並未向台綠確認，台綠有發年終獎金，但沒業績獎金等，所以才提及800萬仲介費石沉大海等語。

他也在偵訊中提到董事長陳啓昱等人應該有很好的關係，之間也有一些利益、政商關係，剛好政府在推動綠能等語。律師提及所謂「利益」為何？他當庭澄清，會損及他人名譽，有欠針酌、有違厚道。