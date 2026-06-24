SBL假球案二審開庭 柯旻豪、班霸請求解除限制出境

前SBL裕隆隊球員柯旻豪、班霸等人涉簽賭打假球，一審判8月至7年不等徒刑，二審今天開庭，柯旻豪認賭博罪，否認加重詐欺；班霸否認犯罪並稱不懂簽賭，2人均請求解除限制出境。

二審台灣高等法院今天傳喚柯旻豪、班霸、周暐宸、陳品銓、邱忠博、張曉悌到庭。由於柯旻豪與班霸的限制出境期限將於7月中旬屆滿，法官針對是否延長進行訊問。

柯旻豪表示，他目前在高雄擔任長照服務員，每週工作6天，有穩定生活且需照顧同住的奶奶，並無經濟條件逃亡，請求解除限制出境。其律師指出，柯旻豪僅認賭博罪，否認加重詐欺，並考慮聲請傳喚教練作證以判讀當時球賽狀況。公訴檢察官則駁斥，應聚焦證人是否有打假球的鑑定能力。

外籍球員班霸透過翻譯表示，他18歲來台發展至今13年，中文仍不流利，甚至連簽賭為何物都不知道，自認是被利用的角色，作無罪答辯。班霸律師聲請傳喚污點證人吳季穎，並請求解除限制出境，稱班霸已3年沒寄錢回塞內加爾家鄉，自身經濟極度困難。檢方則提醒，吳季穎適用證人保護法，若出庭應予隔離。

前球員陳品銓則在庭上哽咽認罪，坦承自己「愚蠢無知」斷送職籃生涯，目前僅能靠市集擺攤維生。他強調並未參與賭博，僅就量刑上訴，請求給緩刑機會並向大眾道歉；律師補充，陳品銓第一年參加職籃即被利用，所得新台幣7000元已全數繳納。

此外，周暐宸的律師聲請調閱檢方偵訊光碟以確認說法，並表示願意認罪請求輕判。周暐宸因偵審說法不一，一審士林地方法院告發涉嫌偽證罪，目前由士林地檢署偵辦中。至於張曉悌與邱忠博均表示認罪請求輕判，邱忠博並於庭後繳交犯罪所得1萬7000元。

法官庭末諭知，下次庭期將傳喚其餘被告，至於柯旻豪、班霸是否延長限制出境，將由合議庭評議後裁定。

全案起於士林地檢署指控柯旻豪、吳季穎等人在SBL第 20屆賽季期間，透過控制6場球賽比分詐取賭金。一審判處核心人物柯旻豪7年徒刑，班霸5年2月，吳季穎則因污點證人獲判2年、緩刑5年。

其他球員部分，周暐宸判4年9月、陳品銓4年4月、邱忠博3年4月；協助簽賭的張曉悌遭判8月徒刑。案經上訴，二審由高院審理。